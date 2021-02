¡Indignante! Joven avienta a un abuelito y lo graba por un reto

Un video ha causado indignación, debido a que se muestra como un joven, identificado como Andrés Bonilla, realizó un reto ante sus amigos y empujó por la espalda a una persona de la tercera edad y la lanzó al suelo, en una de las calles de San Cristóbal de las Casas.

El ataque alevoso fue condenado por usuarios de las redes sociales, que exigieron que el agresor, integrante de una familia pudiente en esa ciudad turística, sea sometido y sancionado por las autoridades.

El hecho, cometido la madrugada del pasado fin de semana, fue videograbado por los acompañantes de Andrés, quienes al ver caer al hombre huyeron del lugar festejando y riéndose de la agresión.

En el trayecto, Bonilla vio a una persona en la acera de una esquina y arremetió contra ella empujándola de manera alevosa, con tanta fuerza que la proyectó contra el suelo.

El video fue subido a redes sociales y de inmediato se hizo viral.

En otra grabación de audio se escucha como Andrés, con voz entrecortada, pide a alguien que borre o retire la video grabación.

"Te pido buey, que si sabes de alguien que la tiene, o si tú la tienes, si no le tienes,pues ya no hay pedo;si sabes de alguien que lo tiene que lo borre, buey, y que no lo comparta, por favor que le digas eso , si no voy a valer pito".