Influencer asegura que lleva un año sin beber agua 'porque es más sano'

Austria.- La popularidad en redes sociales hace que algunas personas se crean expertos, pero algunas veces sus consejos pueden ser un verdadero riesgo para la salud de sus seguidores, como la recomendación de una influencer que asegura que dejar de beber agua es "más sano para tus riñones".

La austríaca Sophie Prana viaja por todo el mundo y promueve un estilo de vida saludable a través de su blog y redes sociales; sin embargo, su más reciente recomendación para sus seguidores ha causado una fuerte polémica.

A través de su canal de youtube, Sophie publicó un video en el que asegura que lleva más de un año sin beber agua y que esta ha sido "la mejor decisión para su cuerpo y el ambiente".

De acuerdo con la influencer, existe el agua "viva" y el agua "muerta", que es el agua corriente que normalmente consumimos.

(El agua) está llena de toxinas y ácidos y lo bebes todos los días. Literalmente estás matando tu cuerpo con esta 'agua muerta' sólo porque los medios, la propaganda y los doctores nos dicen que la bebamos", asegura Prana.

Al tratar de dar una explicación "científica" a su postura, la influencer aseguró que el agua "muerta" tiene H2O, mientras que, según ella, el cuerpo necesita H32O, que "es una sustancia que se encuentra también en las frutas y vegetales".

'El agua nos deshidrata'

Prana asegura que hace 200 años "el agua de las montañas pudo ser la mejor para nuestro cuerpo, pero esta ya no es el agua que consumimos".

Incluso llega tan lejos como para decir que "el agua muerta" deshidrata más mientras más la tomamos.

La youtuber asegura que desde hace más de un año ha cambiado a un estilo de vida donde sólo consume "agua viva" a través de frutas y vegetales, como los cocos, piñas, moras y naranjas.

Prana está convencida de que sus riñones se "estaban secando por el exceso de uso", ya que antes tomaba hasta 4 litros de agua diarios, por lo que tenía que ir constantemente al baño.

A pesar de que expertos médicos recomiendan no excederse con las azúcares incluso sin son naturales, como las que se encuentran en las frutas, Sophie dice a sus seguidores que "el azúcar de las frutas no es dañina, sólo el azúcar refinado".

El doctor Peter Stehle, profesor de Fisiología Nutricional de la Universidad de Bonn, aseguró que no sólo el exceso de fructosa es un riesgo con este tipo de dieta, si no que el comer tanta fruta puede provocar que se descuiden otros grupos alimenticios y se sufra desnutrición, además de deshidratación por no consumir el agua que necesita nuestro cuerpo.

Uno de los problemas más comunes es la diarrea, que provoca una pérdida aún mayor de líquido”, señala

Como "beneficio" extra, la influencer resalta que ya no consume botellas de plástico porque ya no está comprando agua, por lo que asegura que la decisión además es mejor para el medio ambiente.