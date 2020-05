Influencer cae en bancarrota porque ya no compran sus fotos

La cuarentena por coronavirus ha afectado a muchos económicamente…hasta a los influencers. Este es el caso de Billie Beever, una estrella de Instagram que vende fotos para adultos, pero se ha quedado sin clientes por la pandemia.

Te contamos todo sobre la bancarrota de esta influencer australiana que dice, no sabe hacer otra cosa para ganar dinero, y las críticas en su contra.

El video de Billie Beever llorando por falta de dinero

Billie tiene 113,000 fanáticos de Instagram y recibe ingresos vendiendo contenido para adultos en un sitio web de suscripción. La semana pasada, subió un TikTok en el que llora y explica que, por la pandemia, no ha recibido dinero suficiente para pagar su renta.

Beever, de 27 años, cobra 12.99 dólares al mes por acceso a sus fotos, además de material extra que vende por mensajes privados. Pero la crisis de salud ha hecho que pierda a sus fieles clientes.

“Todos en la televisión siempre hablan de cómo todos han perdido sus empleos y la gente ya no puede pagar nada, pero estoy perdiendo suscriptores en OnlyFans y esa es mi principal fuente de ingresos”, dijo Billie en un video en el que rompe en llanto.

“No puedo pagar mi renta, no puedo trabajar. Incluso si tuviera que volver a trabajar, ¿qué se supone que debo hacer? Los clubes de striptease están todos cerrados, ni siquiera puedes estar cerca de alguien debido al distanciamiento social”, señaló.

“No tengo nada más para mí, no tengo otro talento. No tengo nada más. No puedo bailar, no puedo cantar, no puedo hacer nada. No entiendo lo que se supone que debo hacer. Sólo quiero que todo vuelva a la normalidad para que la gente pueda seguir suscribiéndose”, dijo.

Aunque muchos la criticaron por no pensar en otras formas de empleo, Billie defendió su estilo de vida, diciendo que vender contenido para adultos le permitió trabajar desde casa luego de tener su primer hijo en 2019.

La influencer dijo que en realidad su video se malinterpretó, ya que únicamente quiere que el público tome conciencia de que el trabajo sexual online va mucho más allá de subir una foto o video.

“Recibo odio a diario porque soy solo una puta, una puta, y que debería estar asqueada conmigo. Amo mi trabajo, elijo mis propios horarios, mantengo a mi hija, permito lo que la gente puede y no puede ver, tengo el control de mi cuerpo ”, se defendió Billie.