Influencer intenta reducir su papada y termina con el rostro cuadrado

Sofía Marroquín es una joven australiana de 19 años de edad que se sometió a un tratamiento estético para lucir mejor, aunque las cosas salieron bastante mal y terminó con el rostro ¡cuadrado! Aquí en De10.mx te contamos la historia…

Esta influencer no se sentía a gusto con a grasa acumulada en su papada y decidió someterse a un tratamiento para eliminarla. Se inyectó ácido desoxicólico y el resultado fue trágico.

Esta modelación estética le generó una reacción adversa a Sofía; en lugar de eliminar la grasa de su papada, su rostro se deformó e inflamó de tal manera que le quedó cuadrado.

“Me metí unas hermosas agujas en la cara. Es un tratamiento que elimina la grasa de la parte inferior del rostro. Como tenía mucha cubriendo mi mandíbula, intenté eliminar un poco para verme mejor", dijo la joven sobre procedimiento cosmético llamado Kybella.



La influencer compartió en TikTok el resultado de este procedimiento estético. En el video aparecen sus padres y hermana, quienes al verla, no pueden creer lo que le pasó a su cara.

Aunque Sofía trató de reaccionar de la mejor manera posible y tomó el caso con humor, la Administración de Medicamentos de Estados Unidos señala que la Kybella puede tener efectos secundarios graves en la salud, como lesiones en los nervios, además de malformaciones temporales en el rostro.

A través de su cuenta en TikTok, la joven comparte la forma en la que su rostro, poco a poco vuelve a la normalidad.

