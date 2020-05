Inicia Pfizer pruebas en humanos de vacuna experimental contra COVID-19 en Estados Unidos

Estados Unidos.- La empresa Pfizer dijo este martes que comenzó a probar una vacuna experimental para combatir el coronavirus en los Estados Unidos.

El gigante farmacéutico con sede en EEUU, que está trabajando junto con el fabricante alemán de medicamentos BioNTech, dijo que los primeros participantes humanos en los Estados Unidos recibieron la vacuna potencial, BNT162. Comenzaron las pruebas en humanos de la vacuna experimental a fines del mes pasado en Alemania.

Con nuestro programa de estudio clínico único y robusto en marcha, comenzando en Europa y ahora en los EEUU, esperamos avanzar rápidamente y en colaboración con nuestros socios de BioNTech y las autoridades reguladoras para llevar una vacuna segura y eficaz a los pacientes que más lo necesitan", dijo el presidente y CEO de Pfizer, Albert Bourla, dijo en un comunicado.

El corto período de menos de cuatro meses en el que hemos podido pasar de los estudios preclínicos a las pruebas en humanos es extraordinario”, agregó.

La vacuna experimental contiene material genético llamado ARN mensajero o ARNm. El ARNm es un código genético que le dice a las células qué construir, en este caso, un antígeno que puede inducir una respuesta inmune para el virus.

Se probará la vacuna experimental en adultos de 18 a 55 años en la primera etapa antes de pasar a grupos de más edad, dijo la compañía, y agregó que espera evaluar hasta 360 personas.

Carrera por una vacuna

No existen terapias aprobadas por la FDA para tratar Covid-19, y los fabricantes de medicamentos están compitiendo para producir una vacuna, que según los funcionarios de salud de EEUU. Tomará al menos 12 a 18 meses.

El esfuerzo de Pfizer y BioNTech es uno de los varios que trabajan en una posible vacuna para prevenir Covid-19, que ha enfermado a más de 3.5 millones de personas en todo el mundo y ha matado al menos a 247,752 hasta el lunes por la noche, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. Según la Organización Mundial de la Salud, había más de 100 vacunas en desarrollo a nivel mundial al 30 de abril, con al menos ocho vacunas candidatas ya en ensayos en humanos.

Las esperanzas de llevar una vacuna al mercado son altas, pero los científicos establecen expectativas bajas sobre la rapidez con que puede suceder. Desarrollar, probar y revisar cualquier vacuna potencial es un esfuerzo largo, complejo y costoso que podría llevar años, dicen los expertos en salud global.

La firma de biotecnología Moderna, en asociación con los Institutos Nacionales de Salud, comenzó la primera prueba en humanos para una posible vacuna en marzo.

Johnson & Johnson dijo que su objetivo es producir 600 millones a 900 millones de dosis de su posible vacuna contra el coronavirus a fines del primer trimestre de 2021 si los ensayos en humanos programados para comenzar en septiembre salen según lo planeado.

Pfizer espera producir “millones” de vacunas para fines de este año, dijo el director científico de la compañía, el Dr. Mikael Dolsten, a CNBC el mes pasado. La compañía dijo este martes que espera aumentar a “cientos de millones” de dosis el próximo año.

Los sitios que actualmente administran dosis incluyen NYU Grossman School of Medicine y la University of Maryland School of Medicine, dijo Pfizer. El Centro Médico de la Universidad de Rochester, el Centro de Salud Regional de Rochester y el Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati “comenzarán a inscribirse en breve”, dijo la compañía.

Tras la aprobación regulatoria, Pfizer y BioNTech trabajarán conjuntamente para comercializar la vacuna en todo el mundo.