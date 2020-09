Investigan asilo por atar a los abuelitos en sillas

España.- El centro para adultos mayores ha recibido hasta 4 inspecciones en los que se resolvió que había mal funcionamiento por falta de personal y que las y los residentes no eran bien atendidos.

La residencia tuvo que pagar una multa de 178 mil euros, y tan sólo pocos días después de que fue notificada la multa, se publicaron imágenes de las y los adultos mayores.

Administrativos del centro han asegurado que una exempleada es quien grabó el video y que fue despedida por no hacer bien su trabajo.

Las y los familiares de las personas que residen en este centro mostraron su preocupación, y muchos han pedido un cambio de residencia.

Una de las familiares declaró que a su padrastro se le tuvo que amputar medio pie por la falta de ciudados de una herida que necrosó un dedo.

La extrabajadora de la residencia hizo pública su denuncia contra el establecimiento, lo que generó controversia en la población y por supuesto, en los familiares de los mayores.

María Castaño grabó los videos a los pocos días de comenzar a laborar en el lugar porque observó anomalías contra los viejitos.

Me llené de dolor y me las ideé para poder grabar imágenes. Aunque me dolía grabar tenía que hacer algo para que eso saliera a la luz", señala.