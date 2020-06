Investigan muerte de joven arrestado por no traer cubrebocas en Jalisco

El Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, confirmó que la Fiscalía del estado investiga la muerte de Giovani López, presuntamente asesinado a principios de mayo por policías municipales que lo detuvieron por no portar cubrebocas.

Sin embargo, la oficina de comunicación social del municipio indicó que no se puede brindar más información para no entorpecer las investigaciones; hasta ahora la Fiscalía de Jalisco no ha brindado datos al respecto y no se sabe si los policías investigados siguen laborando o no.

Según una publicación del portal LatinUS, Giovani fue detenido el 4 de mayo por policías municipales frente a su familia y arrestado por no utilizar cubrebocas en la vía pública, pero cuando lo fueron a buscar a los separos al día siguiente no lo encontraron porque estaba grave en el Hospital Civil de Guadalajara a causa de las heridas que le causaron los uniformados.

Más tarde, la familia se enteró del fallecimiento de Giovani, cuya acta de defunción señala que murió por un golpe en la cabeza; tras no ver avance en las investigaciones, los familiares decidieron hacer público un video de la detención del joven para denunciar lo sucedido.

El presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, sólo ha accedido a dar una entrevista al periódico El Informador para deslindarse de los hechos; indicó no está enterado de cómo ocurrieron las cosas porque ese no es su trabajo y aseguró que cuando supo de la muerte del joven dio aviso al Ministerio Público.

A través de una cuenta de Twitter que supuestamente es del edil (@Eduardo74416222) se informó que ya se investigan los hechos, pero el equipo de prensa del alcalde desconoció incluso si éste usa la red social: “Agradezco su preocupación estamos realizando las gestiones necesarias, para esclarecer estos hechos lamentables, siempre ha sido un gobierno justo y lo seguirá siendo, no pasará este hecho desapercibido, estamos en coordinación con las autoridades estatales y municipales”.

Esta mañana el gobernador Enrique Alfaro informó que tuvo una reunión con los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en la que se encuentra Ixtlahuacán de los Membrillos, y acordaron implementar una política de “cero tolerancia” al desacato de las medidas sanitarias impuestas a causa de la pandemia, pero no mencionó lo ocurrido con el joven Giovani.