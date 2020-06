Joven acusa que exconvicto, que Luisito Comunica hizo famoso, la drogó y abusó de ella

México.- Una joven denunció en redes sociales que fue abusada sexualmente por “El Rocky”, un exconvicto que el youtuber Luisito Comunica hizo famoso.

Hace tiempo, el influencer publicó en su cuenta de YouTube el video “Un día con un ex-convicto”, en el cual compartió cómo era pasar su día junto a un hombre apodado “El Rocky”, quien estuvo en prisión y ahora se dedica a lustrar zapatos en la Ciudad de México.

Tras esto, muchos seguidores del influencer acudían con él para apoyarlo, pues el clip el hombre reveló que tras pasar 12 años en la cárcel se reivindicó; sin embargo, hace unos días. una usuaria identificada como Andrea “N” acusó en marzo el hombre la agredió sexualmente.

La joven reveló que el 19 de de septiembre del año pasado se encontraba en el Centro de la CDMX, cuando comenzó a llover fuertemente. Detalló que se fue a sentar cerca del Palacio Nacional, cuando “El Rocky” se le acercó y comenzó a hacerle plática. Ella reconoció al hombre por el video del youtuber.

Se acercó y comenzó a hacerme la plática, me dijo que si sabía quién era él, inmediatamente le contesté que sí, que salía en un vídeo de Luisito Comunica”, reveló.

Denuncia que la drogó con un jugo

Andrea relató que ese día incluso se tomó una foto con el hombre porque “era famoso”.

Meses más tarde, el 5 de marzo a mediodía, Andrea volvió a ver a cuando volvió a ver a “El Rocky” en el Centro. El hombre nuevamente se le acercó y le dijo que le lustraba sus zapatos, a lo que ella accedió.

Antes de comenzar a trabajar, el hombre le ofreció un jugo para “platicar chido”. Después de beber un poco de la bebida, la joven solo recuerda que estaba en un taxi junto a su agresor y no podía moverse.

Tomé unos tragos, hablamos, no noté nada raro. Lo siguiente que recuerdo es estar en un taxi con él sin poder moverme”

La denunciante señaló que no recuerda cómo, pero envió su ubicación a un grupo de WhatsApp con sus amigas. Se encontraba en un hotel.

Cuando salió del lugar, la joven fue a sus escuela y le dijo a sus amigas que la había violado, por lo que ellas la llevaron al servicio médico, donde le dijeron que estaba intoxicada.

Mi último recuerdo es llegar a la escuela 6:40 PM diciendo que me habían violado, mis amigos notaron que traía la playera al revés y decidieron llevarme al servicio médico de la escuela, donde notaron que había llegado en estado de intoxicación por mis reflejos y otros signos. por protocolo me llevaron a una clínica del IMSS donde pedí estudios toxicológicos, me dijeron que no los hacían así que tuve que pedir mi alta e ir al MP”, escribió.

Andrea fue al Ministerio Público a levantar una denuncia. Ahí, revisó su celular y encontró varias fotografías y videos de “El Rocky” abusando sexualmente de ella.

Le realizaron pruebas médicas, pero a pesar de la evidencia, señaló que “El Rocky” sigue libre.

"Me tomaron la declaración, me tomaron pruebas toxicológicas y ginecológicas, extrajeron las fotos y vídeos de mi celular, fui a policía de investigación, me pidieron evaluación psicológica y psiquiátrica. Terminé internada en un psiquiátrico 14 días por estrés agudo a raíz del evento.

El MP no me ha entregado los resultados toxicológicos ni ginecológicos, Rocky sigue libre”, compartió.

Borra el video

Tras darse a conocer la denuncia, Luisito Comunica aclaró que él no tenía ningún vínculo con el presunto violador, pues únicamente lo entrevistó hace 4 años para su video.

Además, borró el video de su cuenta de YouTube y lamentó lo sucedido a la joven.