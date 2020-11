Joven da positivo a Covid-19 y se aísla en auto para no contagiar a sus padres

Argentina.- Tras ser notificado que había dado positivo a coronavirus (Covid-19), un joven de 23 años de edad, decidió cumplir con su aislamiento obligatorio en un auto.

Los hechos se registraron en la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba, Argentina, cuando Ignacio García, ante el temor de contagiar a sus padres, los cuales son parte del grupo de riesgo, “desapareció” de su casa y como no tenía otra alternativa, adaptó el auto familiar.

Di positivo en Covid-19 y me llamó la municipalidad solo para preguntarme si tuve contacto estrecho con alguien y le dije que no, que estoy arriba de un auto desde el lunes y me dijeron gracias, que tenga un buen lunes", escribió en redes sociales.