Joven de 22 años con COVID, muere en el piso de un hospital esperando cama

Argentina.- Debido a la demanda de camas y a los problemas causados por el COVID-19, Lara Arreguiz de 22 años, tuvo que acostarse en el piso de un hospital en Santa Fé, donde falleció.

La historia de la estudiante de veterinaria se viralizó en redes sociales, pues no pudo ser atendida por la cantidad de pacientes que se encontraban hospitalizados en el nosocomio al que acudió.

Desde hace un par de semanas, se reportó la ausencia de camas de terapia intensiva para atender a los contagiados de coronavirus en el Hospital Iturraspe. Más tarde, la provincia de Santa Fé se conmocionó por el decesos de la joven a consecuencia de las dificultades sanitarias que enfrenta la región.

Claudia Sánchez, La madre de Lara, fuen quien tomo la fotografía y la publico en su cuenta de Facebook. En la imagen se puede apreciar a la paciente recostada boca abajo, portando un cubrebocas y tapada con una chamarra esperando ser antendida.

Me dijo que quería acostarse y le pregunté al de seguridad si podía recostarse en una camilla del pasillo, pero nos dijo que no. ‘Me voy a acostar en el piso’, me dijo. Después nos vio una señora quenos prestó su campera para taparla por el frío”, añadió.