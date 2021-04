Joven decide ignorar los comentarios sobre su uniceja; la llamaban “gorila”

Cydni Akbar, es una joven artista que ha sufrido bullying por años ya que en su rostro tiene una "uniceja". Pero ya se hartó de las burlas y de la depilación, hoy la luce sin vergüenza alguna.

En su etapa escolar fue donde la joven de 21 años padeció más pues la apodaban "gorila" por sus pelos en la cara, incluso sus compañeros de clase le sugirieron que se afeitara.

Tras recibir ese tipo de comentarios tan severos, Cindy acudió constantemente al método de depilación, por más de 10 años quitó cada pelo sobrante de sus cejas pobladas.

Recuerdo estar sentada allí en silencio y simplemente mirarlos porque no tenía sentido que respondiera porque no lo entenderían” dijo la joven.

Pero llegó el momento en que se dio cuenta de que tenía que aceptarse tal y como es.

Me escondí detrás de alguien que no era realmente yo solo por un poco de cabello, me lo estaba quitando para el placer de otras personas, no para el mío”, narró Cindy.