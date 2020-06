Joven declara su amor con cervezas y tortas y se vuelve viral en redes

La declaración de amor de Samara Pérez Acuña se hizo viral en redes sociales luego de que la joven publicó en redes sociales cómo se le declaró al joven que le gusta de una forma particular, además de que compartió las imágenes.

"Nunca pensé que fuera a hacerse viral, he recibido muchos mensajes, la mayoría positivos y pidiéndome consejo", comentó Samara.

La joven, que es originaria de Colima y su ahora novio de Guadalajara, contó que por años no se había dado una oportunidad para tener una relación de noviazgo, incluso cada uno mantuvo relaciones amorosas con otras personas pero ahora, con cervezas y tortas, se declaró.

“Decidí declarármele al chavo con el que estaba saliendo, porque es siglo XXI, 2020 y por qué no”, escribió la joven en su red social y este mensaje fue compartido más de 17 mil veces donde la colimense también informa que le dieron el "sí".

Decidí declarármele al chavo con el que estaba saliendo, porque es siglo XXI, 2020 y por qué no Jajaja @_elan_ gracias por la inspo. pic.twitter.com/lzFnDmSTju — (@samaraacuna) June 12, 2020

En el hilo en Twitter, relató cómo se conocieron y el proceso que vivió cada uno hasta la declaración amorosa. "Quise cambiar el chip, sobre todo en una sociedad como la nuestra en la que no está bien visto que una chava se le declare a un hombre", contó Samara.

La joven de 22 años, quien actualmente estudia Ciencias de la Comunicación y se encuentra en el último semestre, refirió que su forma de actuar tiene mucho que ver con su forma visión sobre vida y el feminismo.

"Me gusta todo lo de las redes sociales y el feminismo, precisamente mi tesis va a tratar sobre 'Representaciones de equidad de género y estereotipos de género en la publicidad de los medios de comunicación', tesina que realizo con dos compañeras más", señaló. No descartó en un futuro subir contenido que tenga que ver con esto que llama "cambiar el chip", y señaló que para es muy importante dar un mensaje a todas las chicas que no se animan a actuar por la cuestión de los roles de género.

La colimense es fiel seguidora de la influencer Elan, quien a su vez empatizó con lo compartido con Samara, pues en sus historias de Instagram relató que su madre le propuso matrimonio a su padre hace 49 años y que desde entonces han vivido enamorados y hasta ahora siguen juntos.

La influencer tiene iniciativas como "Te invito unas tortas, jalas?", que, según Samara, en un principio sólo fue un mensaje más en las redes, pero que cobró fuerza cuando usuarios retomaron la frase.

Samara Pérez se dijo emocionada por el alcance de su publicación y se siente comprometida a dar más mensajes positivos que "animen a las chavas a hacer más cosas".