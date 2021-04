Joven desaparece pero sigue activa en Facebook; temen que esté retenida

Ciudad de México.- Los padres de Ximena Berenice Pina Carmona, de 15 años, denunciaron su desaparición por lo que se activó una Alerta Amber, la joven fue vista por última vez el pasado 2 de abril en Iztapalapa.

Luego de que no se le vio en casa, al día siguiente en el perfil de Facebook de la quinceañera se publicó un mensaje que decía que se había ido por voluntad propia. Posteriormente, Ximena subió un video en el que pidió que dejen de compartir que está desaparecida, que ella se encuentra bien, sin embargo se nota preocupada.

Dejen de compartir que estoy perdida, porque no estoy perdida, yo ya hablé con mis papás, me salí de mi casa porque fue mi decisión, ya dejen de compartir, estoy bien”, dice Ximena.

Su padre, Hugo Piña, teme que su hija esté retenida a la fuerza ya que en el clip, el cual dura 13 segundos, no se ve por completo la cara de la adolescente y además menciona que tiene contacto con sus padres.

El señor aseguró que Ximena les pidió retirar la denuncia para regresar pero que no les ha mencionado su paradero.

Nos dice que quitemos la denuncia y que ella regresa, pero le dijo su mamá que hasta que no la vea quitara la denuncia porque no sabemos si la están manipulando amenazando o golpeando, dado que no sale su cara completa”, dijo Hugo.