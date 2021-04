Joven desaparece luego de denunciar los abusos de su padrastro en Facebook; así la encontraron

Chiapas.- Este domingo, Ingrid Rocío Díaz Cundapí, de 17 años fue encontrada por sus familiares luego de que decidiera esconderse por miedo a ser agredida por su presunto agresor, Felipe Fernando “N”, quien abusó de ella desde que tenía tan solo 7 años de edad.

La joven había denunciado a través de su perfil en Facebook haber sido abusada sexualmente por su padrastro por 10 años.

Fue el 1 de abril que se reportó su desparición e inmediatamente la Fiscalía de Chiapas activó el Protocolo Alba para comenzar la búsqueda. La dependencia informó que hasta ahora no hay denuncia por parte de la estudiante de bachillerato pero que a raíz de las publicaciones en la red social se iniciaron las indagatorias.

En su publicación de Facebook, Ingrid Rocío contó que desde que tenía 7 años, su padrastro abusó sexualmente de ella, le contó a su madre lo ocurrido pero no le creyó. Por esta razón decidió hacer público su caso.

El acusado es un exagente de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, por lo que la menor solicitó el apoyo de una tía y sus primas para interponer una demanda en la Fiscalía General.

La joven estuvó todo este tiempo amenzada por Felipe "N", quien le dijo que si lo denunciaba mataría a su madre. Por su parte, la Fiscalía de la Mujer ya investiga los hechos.

Ingrid confesó que cuando perdió el miedo, decidió hacer la publicación en Facebook:

“Pedí ayuda con mis tíos y nadie me ayudó... Cada vez que él regresaba del trabajo y nos quedábamos mis hermanos y yo con él, él siempre me hablaba para que subiera yo al cuarto y me violaba”.



La menor se encontraba en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Estrada el pasado 1 de abril y fue hasta el día siguiente que sus familiares notaron que había desparecido hacia las 7:30 horas. Fue hasta este domingo 4 de abril que la estudiante fue hallada en Tuxtla Gutiérrez.

Grupos feministas anunciaron una marcha en el municipio mencionado para pedir a las autoridades que se castigue al presunto violador.