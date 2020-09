Joven emprendedor crea lotería con temática sonorense

Antonio Clark es un joven emprendedor de 28 años, quien elaboró una lotería tradicional con lugares, gastronomía y monumentos históricos de Hermosillo, Sonora; luego de perder su empleo a causa de la pandemia por Covid-19.

“A raíz de la pandemia perdí mi empleo y comencé a pensar en alternativas para poder darle la vuelta a esta mala racha. A mí siempre me ha llamado la atención contribuir en la sociedad y me di cuenta durante el confinamiento, que las familias comenzaban a reunirse para jugar diferentes juegos de mesa. Hace unos meses me surgió la idea de elaborar una lotería representativa de mi ciudad y poder contar su historia”, comentó Antonio en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.