Joven perdió las piernas al ser atropellado y culpable sigue en libertad

La tragedia de Jaír Soto no da calma a su familia, pues con el sujeto que lo atropelló libre, las autoridades han aflojado para que tenga justicia el joven de 15 años que perdió las piernas y estuvo a punto de perder la vida tras ser prensado por un vehículo en Tollocan y Tecnológico en marzo.

Carlos Soto González, padre de Jaír, recuerda que el 14 de marzo a las 6:00 de la tarde, la vida les jugó la peor jugada. Pese a la indignación social y las movilizaciones que se realizaron en su momento, a casi siete meses de los hechos la familia sigue sin encontrar justicia.

“Desde un inició hasta ahorita no he recibido ni un solo peso en reparación de daños en apoyo de esa familia hacia nosotros, hemos batallado, hemos pagado los gastos con algunos donativos que la gente nos dio cuando Jaír estuvo en el hospital, pero no tenemos el apoyo de estas personas, se han hecho omisas a este caso”.