Joven peruano le confía las llaves de su casa a su novia y ella se roba hasta las cortinas

La historia de Edwin Pichigua Guzmán se ha vuelto viral en redes sociales, pues resulta que para su mala suerte el joven de origen peruano ha sido víctima de robo y abuso de confianza, pues al parecer, la autora del crimen fue su actual pareja de origen venezolano.

Tras un par de meses de relación Edwin le proporcionó las llaves del departamento en que el vive y la mujer, con ayuda de algunos familiares, aprovechó para vaciar su casa y dejarla totalmente vacía.

De acuerdo con medios locales, el joven conoció a Lauri Licemili Granados Gutierrez hace pocos meses y por medio de redes sociales. Sin embargo, Pichigua asegura que se llevó una gran sorpresa por el delito del que ha sido víctima.

“Cuando vine a mi apartamento, me percaté de que mi cortina no estaba y cuando entré no había nada, ni la cortina ni nada”, asegura Edwin.