Joven se hace viral por su parecido con Michael Jackson

La selfie de una adolescente se hizo viral en redes sociales, debido a que miles de usuarios de Twitter comenzaron a señalar el enorme parecido que tenía la joven con el fallecido Michael Jackson.

Lorun Elisabeth, de 17 años de edad, compartió la foto en Twitter y al parecer se anticipó a la reacción que tendría al titularla “Échale la culpa al boogie”. La imagen ya cuenta con más de 6 mil comentarios y 109 mil “me gusta”.

Ante comentarios como “Michael Jackson en el cielo llamando a la policía por robo de identidad”, Lorun trata de encontrarle el lado divertido y asegura que ella es la primera en admitir que se parece mucho al “Rey del Pop” en algunas de sus fotos.

Blame it on the boogie pic.twitter.com/O7BTlKcFQw — lørun (@Lorunelisabeth) August 2, 2020

Lorun Elisabet… “la chica Michael Jackson”

“Mi reacción a la gente que decía esto siempre fue positiva. Vi el lado divertido, no soy de las que se ofenden por algo que alguien haya dicho sobre mí. Creo que está bastante claro que en esa imagen me parezco mucho a Michael Jackson. Entonces, supongo que la gente simplemente lo siguió y ahora soy conocida como la 'chica Michael Jackson'”, indicó Lorun.

Esta joven de 17 años de edad ha tomado su foto para retuitearla con letras populares de las canciones de Jackson, lo cual le ha parecido bastante divertido. De acuerdo con The Mirror, cientos de personas le han escrito mensajes positivos por DM en Twitter e Instagram, lo cual ha hecho más agradable todo.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues también ha recibido comentarios desagradables y hasta han señalado que se sometió a una cirugía plástica para parecerse a Michael Jackson.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michael Jackson (@michaeljackson) el 5 Dic, 2019 a las 9:30 PST

“Tuve un incidente en el que estaba un poco enojada donde me publicaron en un sitio llamado Reddit. En una publicación hecha por 'cirugías fallidas' afirmaban que me habían operado para parecerme a él, lo cual no es el caso”, explicó la joven.

Indicó que esto le molestó bastante, porque esa falsa aseveración ocasionó comentarios muy negativos.

En general, Lorun ha tomado con gran humor todo lo que ha causado su foto. No puede creer que se haya vuelto viral pero admite que ver su rostro en todas partes se ha convertido en algo increíblemente divertido.