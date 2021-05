Joven se va a vivir a un árbol para no contagiar a su familia de COVID-19

India.- Debido al número de contagios por coronavirus, Shiva, un estudiante de 18 años también se vio afectado por la pendemia, fue el pasado 4 de mayo cuando su resultado dio positivo.

El joven regresó de la ciudad de Hyderabad, capital del estado Telangana, a Kothanandikonda, aldea de donde es originario.

Su familia consta de cuatro integrantes, y por cuidar de su salud, Shiva decidió aislarse por 11 días para no infectarlos. Su nuevo hogar sería un árbol en donde hizo una cama con palos de bambú y la sujeto con ramas.

“Mi esposo y yo somos jornaleros y él tiene dos hermanos. Mi hijo entendió que si nos infectamos sería difícil para la familia sobrevivir sin ingresos. Viajamos 5 kilómetros para llegar al centro de salud primario más cercano, pero no había camas- ¿Dónde lo mantendríamos?”, dijo su madre.

Shiva, creó un sistema de poleas para evitar el mayor contacto posible con otras personas, así es como su familia le ha proporcionado comida y otros objetos que necesita. Cuando tiene que ir al baño, baja al campo.

El pasado 13 de mayo, el gobierno decidió convertir un albergue de tribus en un centro de aislamiento para personas infectadas de COVID-19 en zonas rurales de Telangana.

“Aquí no había ningún centro de aislamiento. Hace dos días convirtieron el albergue en un centro. Hasta entonces no teníamos nada y no sé si hay centros de este tipo en otros pueblos, no lo creo. ¿Qué más puedo hacer?”, dijo Shiva.

Luego de que el joven fuera entrevistado por un medio local, la noticia se entendió hasta llegar a oídos de las autoridades. Residentes de la localidad se acercaron al árbol y después llegó la policía, quien trasladó al joven al centro de aislamiento recién instalado.

“No sabíamos que estaba viviendo así. Hay 13 aldeas y tener un centro de aislamiento en cada pueblo sería una tarea… los uncionarios tendrían que visitar cada uno de ellos”, mencionó Veera Shekar, miembro de la Oficina de la Estación de Policía.

En cuanto cumpla su periodo de cuarentena, Shiva podrá volover a casa con sus padres y hermanos sin riesgo a contagiarlos.