Joven se vuelve viral por tener el nombre más raro en México

Un joven de 25 años, que se volvió viral luego de ganar un concurso de una pizzería por tener el nombre más raro en Mérida, Yucatán. Su nombre es: Cero Cero Tres Miler Santos.

Una de las pizzerías de mi ciudad lanzó una convocatoria sobre las personas que tuvieran los nombres más raros de la localidad. Mi primo fue el que me animó a participar y compartir mi curioso nombre. Leía en los comentarios que muchas personas no me creían, así que decidí mostrar por medio de fotos, documentación con mi identidad”, comentó Miler en una entrevista telefónica.

Entre los participantes hubo distintos nombres destacados, como Vercingetorix, Baninu, Nívea, Marcio, entre otros, pero quien destacó fue Cero Cero Tres.“En la noche se dio a conocer al ganador y para fortuna mía yo aparecí seleccionado. Al llegar a la pizzería me dijeron que mostrara algún documento que pudiera comprobar mi nombre”, explicó.

El yucateco quedó sorprendido, pues no se esperaba que una de las sorpresas fuera la pizza formada con su nombre. “Me regalaron dos pizzas pero no me esperaba que una de ellas fuera con mi nombre (003)”.

El joven explica que el origen de su nombre fue por un acuerdo entre sus padres. “Mis padres querían tener tres hijos, de ahí se deriva el '003', yo soy el tres y mis dos hermanitos son los dos ceros, sin embargo, ellos no tienen el nombre en números, tienen nombres comunes”, agregó.

Durante su bachiller, el joven recuerda que un periódico publicaron la noticia de que su nombre era de los más extraños en Yucatán, solo por debajo de otros como Disneylandia. “Los compañeros de la escuela me pedían autógrafos,aunque otros me molestaban”.

Miler explicó que él creció en Estados Unidos, donde su familia lo llamaba “Bambino”, por lo que por mucho tiempo creyó que ese era su nombre. Sin embargo, en la escuela nunca tuvo un incidente que delatara su nombre y no fue sino hasta su regreso a Yucatán que se llevó la sorpresa sobre su identidad. “Me dijeron que como ya tenía 15, debía hacerme responsable de mis trámites. Entonces cuando veo mi acta me encuentro con este número y le pregunté a mi papá, el significado. Entonces él me dijo: “ese es tu nombre”. Y yo quedé sorprendido”.

Señala que la única vez que su nombre le presentó algún problema, fue cuando tuvo que sacar su identificación en el INE, pues le dijeron que no podían registrarlo con números y tendría que cambiarlo a letras, así que ahora su nombre aparece registrado como: Cero Cero Tres.

“Yo sentía que me hacían bullying por mi nombre, pero con el tiempo realmente aprendí que es parte de mi identidad, me ha dado tantas anécdotas y tan buenos amigos, que de verdad, no tengo pena en decir que ese es mi nombre”, concluyó.