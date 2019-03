Jóvenes que consumen viagra podrían sufrir impotencia

Jaime consume pastillas para disfunción eréctil desde hace ocho años, cuando tenía apenas 17. Al igual que él, otros jóvenes de entre 15 y 30 años hacen lo mismo de formar recreativa, aun cuando no sufren el padecimiento.

“Primero quería experimentar, quería saber que se sentía o que provocaba y como el resultado fue positivo me ayudó a tener más de lo que esperaba la seguí consumiendo, es realmente nada más como un empujoncito”, dijo Jaime, quien consume entre una y dos pastillas a la semana, a Noticieros Televisa.

“Es cada vez que frecuento una pareja nueva para poder desempeñarme correctamente a pesar de cualquier preocupación o nerviosismo que tenga. Normalmente si traigo una conmigo por si alguna amiga me llama o la ocasión lo amerita”, apuntó.

Las pastillas para disfunción eréctil se venden sin receta médica en cualquier farmacia y no es necesario que los hombres acrediten la mayoría de edad, incluso es frecuente encontrarlas al dos por uno.

Al respecto, el urólogo del Hospital Juárez de México, Omar Hernández destacó que no hay una indicación de uso recreativo, por el contrario deben ser indicados por un especialista previa evaluación. “Es curiosidad malamente, hay mucho efectos adversos”.

A corto plazo el medicamento puede provocar dolor de cabeza, mareo y náuseas, o puede llevar al paciente al quirófano.

“Después de cuatro horas que se mantenga la erección ya es grave, tendrían que ir al hospital porque comienza a haber dolor. Si no se resuelve con medicamentos son inyecciones directamente al pene. Si no hay respuesta acaba en quirófano, hay que hacer una cirugía”.

“Son pacientes que les vamos a resolver el problema, pero que muy probablemente en el futuro ya no van a poder tener una erección por el daño tan severo que se llega a dar”, agregó el médico al sitio de noticias.

Por su parte, la psicóloga sexual, Ana Celia Chapa, expuso que “el primer riesgo sería el físico y esta situación de tener que cumplir con un papel más allá de lo que yo realmente quiero y el riesgo, yo creo que va hacia una sexualidad generalizada. Finalmente, no habrá una saciedad en esto porque tiene que ver con otros elementos de orden emocional”.

El boom en el consumo de pastillas para disfunción eréctil en México comenzó a principios del siglo XXI, señaló Noticieros Televisa.

“No siento que sea peligroso tomarlo. Tampoco me lo tomo diario, mientras no lo mezcle con bebidas alcohólicas o energizantes no considero que haya problemas a mi salud”, finalizó Jaime.