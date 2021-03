JusticiaParaMonse La menor fue violada y asesinada por su cuñado en Guanajuato

Guanajuato.- El pasado 6 de marzo, Bibiana Monserrat, de 12 años fue violada y asesinada presuntamente por su cuñado en la comunidad Coecillo, municipio de Silao.

Esa noche, la adolescente fue encontrada en una finca pero más tarde perdió la vida en el Hospital General de Silao.

Fue este domingo que familiares de la víctima e integrantes del Colectivo Regla Rota Salamanca salieron a las calles para pedir justicia por el feminicidio y frente al ayuntamiento exigieron que se "deje en prisión" al presunto homicida.

El infeliz abusó de ella y no conforme con ello, le arrebató su vida, sus sueños y anhelos”, acusaron manifestantes.

Los manifestantes acusaron de que el agrsor identificado como Oscar fue detenido el sábado antepasado luego de haber atacado a la menor pero que podría ser liberado por un juez.

Te puede interesar: Encuentran el cadáver de una mujer en cuarto de azotea; estaba atada de manos y pies

El grupo feminista colocó cartulinas con mensajes en los que exigían justicia y además montaron un altar en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo, con fotografías de la adolescente, y veladoras.

Señalaron que Monse fue abusada sexualmente por parte de un familiar en un domicilio de Coecillo, por lo que pidieron que el responsable del feminicidio no salga en libertada para que "no vuelva a dañar a ninguna niña y no vuelva a tener un día en paz".

¡Todas somos Monse!”, “¡No estamos todas, nos falta Monse!”, gritaron.

Te puede interesar: La maestra Lupita desapareció en Guanajuto; encuentran su cuerpo en fosa clandestina