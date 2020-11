JusticiaparaAlexis Colectivos alistan protestas por el feminicidio de Bianca Alejandrina

El feminicidio de la joven Bianca Alejandrina, cuyos restos fueron abandonados en bolsas de plástico en un fraccionamiento de Cancún, llevará esta tarde a colectivas feministas a protestar en las fiscalías de Quintana Roo, ante la ineficacia de las autoridades para garantizar la seguridad a niñas, adolescentes y mujeres, y ante la impunidad para castigar a los responsables de los crímenes cometidos en su agravio.



La convocatoria hecha por la Red Feminista de Quintana Roo, integrada por diversas colectivas, se ha vuelto tendencia a nivel nacional a través de las etiquetas #JusticiaParaAlexis y #QuintanaRooFeminicida, en reclamo al fiscal, Óscar Montes de Oca; al gobernador, Carlos Joaquín González y a la alcaldesa, “Mara” Lezama, por privilegiar el “cuidado de la imagen” de Cancún y no la seguridad y protección de las mujeres.



“No más feminicidios”, “no más impunidad”, “no más omisión”, “no más complicidad”, se lee en la convocatoria, en la que se da cuenta de otros dos asesinatos en agravio de mujeres, el fin de semana pasado.



Bianca Alejandrina, de 20 años, identificada en sus redes sociales como “Alexis”, desapareció el pasado siete de noviembre en el fraccionamiento Vista Real, en la Supermanzana 252 de esta ciudad, por lo cual la Fiscalía había activado el Protocolo ALBA, mediante una ficha de búsqueda, solicitando datos que permitiesen su localización.



Ayer, una persona reportó a las autoridades el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas de plástico, en un área verde ubicada en la calle de Monte Pandera, en ese mismo fraccionamiento.

Te puede interesar: Encuentran el cuerpo de Ámbar Viridiana, de 17 años, en Cuautitlán

Fisclaía investiga caso como feminicidio



Este lunes la Fiscalía confirmó que el cadáver correspondía a Alexis y que fue identificado por sus familiares.



La institución indicó que se abrió la carpeta de investigación 11/ 6/ 2020, por el delito de feminicidio y que “no habrá impunidad”.



“Ya se analizan todas las cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar al o los probables participantes en este acto delictivo y se ponen en operación diversos equipos tecnológicos de localización y rastreo”, se informó.



La Fiscalía agregó que de los 12 asesinatos que reconocen como feminicidios, registrados en el año, nueve se han resuelto y 12 personas han sido detenidas y procesadas penalmente.



Con autorización de los familiares, las colectivas compartieron imágenes, videos y pensamientos de “Alexis”, publicadas en sus redes sociales.



En uno de ellos, fechado el 10 de febrero, se puede leer: “Ayer me sucedió algo de lo cual no quiero hablar, pero que me llevó a un mundo de pensamientos que no logro sacar de mi cabeza. ¿En dónde comienza y en dónde termina la fragilidad de una mujer, según nuestra sociedad? ¿Qué los ha llevado a sentirse con el derecho de tomar nuestros cuerpos y almas, con la facilidad con la que recoges una roca del suelo?”.



“Es a caso (sic) que eso somos? Objetos sin vida ni voz, sin voluntad ni sentir, sin pensar ni soñar. ¿Quiénes son ustedes para creer que pueden arrebatar sueños ajenos por propio placer o dinero? ¿Acaso no merecemos más que una tumba en un basurero, en un terreno baldío o a un lado de la carretera? O explíquenme porque nos toman, nos usan, nos privan, nos violan, nos matan y se roban nuestras almas, en un intento de saciar su sed de suficiencia, placer y poder”, habría escrito la joven.