Kentia salió a una entrevista de trabajo pero no volvió a casa; enviaron un mensaje de WhatsApp desde su celular

CDMX.- El pasado 16 de abril, Kentia Atziri Robles Zaragoza, de 26 años, salió se de su domicilio ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc hacia una entrevista de trabajo cerca del Metro La Raza.

La joven informó a su familia a donde se dirigía y aviso que estaría de vuelta en casa a las 16:00 horas. Minutos antes de su esperada llegada, llegó un mensaje de WhatsApp al grupo familiar diciendo que no la buscaran porque se iría a vivir con su pareja.

“Kentia tuvo un día normal, salió diciendo que tenía una entrevista de trabajo por el Metro la Raza y como está cerca de la casa, un familiar se comunicó con ella para ir a comer juntos, pero Kentia dijo que no, que estaría de vuelta a las cuatro de la tarde. Y antes de las cuatro nos envía un mensaje diciendo que se va de la casa a hacer su vida y que no la busquemos”, relató una familiar.

Sus familiares solamente le pidieron que continuara en comunicación con ellos y que no se iban a oponer a su desición. Hasta el momento se desconoce su paradero, Kentia se desconectó de sus redes sociales y no se volvió a comunicar con fu familia.

Nadia Robles, la madre de la joven vino a la Ciudad de México y descubrió que su ropa y pertenencias continuaban en su lugar por lo que se le hizó raro no tener noticias de ella.

“Kentia vivía con su tía y ese día le pidió que fuera por unas bujías en la colonia Narvarte porque ella tenía que salir. Así fue como no supo en qué momento Kentia salió. Pocas horas después fue que el mensaje de whatsapp llegó a la familia. No se llevó nada, no hay cámaras aledañas, por eso su mamá está muy preocupada”, dijo Secil Carrillo, amiga de su madre.

La madre fue a la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses, donde estudía Kentia para indagar sobre su paradero, pero en la institución le dijeron que llevaba días sin conectarse a las clases en línea.

Posteriormente, la señora Nadia interpusó una denuncia por desaparición en la Fiscalía General de Justicia, pero las autoridades no le han dado una respuesta efectiva pues le dijeron que la joven es mayor de ella y que no puede revisar la sábana de comunicaciones para no incurrir en un delito contra la Ley de Protección de Datos.

La familia de Kentia exige a las autoridades que les den el apoyo necesario para dar con el paradero de la joven, ademássuplicaron que no permitan que se pierda el nombre de Kentia Atziri Robles Zaragoza entre todas las publicaciones que se hacen a diario. Si tienen cualquier información sobre ella, pueden comunicarse al perfil de Instagram: @secil_carrillo.

Con información de El Universal.