Doña Ángela saltó a la fama gracias a su canal “De mi Rancho a tu Cocina”, en el cual comparte las recetas de todo tipo de platillos representativos de la gastronomía mexicana. A sus 69 años, la youtuber originaria de Michoacán conquistó el internet por su carisma, su sencillez y su vasta experiencia en recetas tradicionales.

Su popularidad ascendió tanto que ya se le considera una de las 100 mujeres más poderosas de México, de acuerdo con el conteo anual de la revista Forbes. Su legado culinario se ha expandido dentro y fuera de su familia; por ello, su hija Brenda decidió seguir sus pasos y publicar en la misma red de videos sus propias preparaciones.

Aquí te contamos todos los detalles sobre “La Cocina en el Rancho”, el nuevo canal de la hija de Doña Ángela.

El 20 de agosto de 2019, Doña Ángela comenzó su carrera en YouTube con una receta para preparar huitlacoche con jitomate, chile y cebolla. El apartado de comentarios se llenó de peticiones y mensajes de apoyo por parte de los usuarios de la plataforma, quienes elogiaron sus habilidades en la cocina tradicional mexicana.

Hoy en día, su canal supera los tres millones de suscriptores y acumula alrededor de 232 millones de visualizaciones en sus 130 videos. Sus seguidores acompañan a Doña Ángela mientras cosecha sus ingredientes, hace sus guisados y convive con su familia.

Su hija Brenda es una de las invitadas más recurrentes dentro de sus videos, ya que ambas comparten el gusto y el talento para la gastronomía.

Finalmente, alentada por los suscriptores de su mamá, la joven decidió abrir recientemente su propio canal de YouTube, y en menos de una semana, “La Cocina en el Rancho” alcanzó los 93 mil suscriptores.

En su primer video, Brenda le prepara unos deliciosos chilaquiles rojos a su madre. Durante la grabación, Doña Ángela pide el apoyo de sus seguidores en el nuevo proyecto de su hija. Después de motivarla con un “¡Ándale, Brenda!”, la joven presenta los ingredientes para su platillo: jitomate, chile de árbol, cebolla y ajo.

Mientras tatema las verduras en su comal, Brenda comenta: “Yo también desde hace tiempo ya tenía ganas de hacerles el canal que le habían pedido a mi mamá, pero no me animaba porque me da pena. Yo no sé mi mamá cómo lo hace tan fácil y les explica bien rápido (sic)”.

A pesar de su poca experiencia frente a la cámara, Brenda asegura a los cibernautas: “Ténganme paciencia, poco a poco, y van a ver que les voy a enseñar lo que yo sé cocinar (sic)”. Posteriormente, hace una salsa martajada en su molcajete.

Al final del video, Brenda sirve un plato de chilaquiles con frijoles a Doña Ángela, quien aprueba la receta de su hija. Actualmente, la grabación ya cuenta con más de medio millón de visualizaciones en YouTube.

Según la joven youtuber, habrá videos nuevos todos los martes y viernes. Si quieres estar al tanto de sus preparaciones, visita su canal “La Cocina en el Rancho”.