La atropellan dos veces para robarle, no la internaron y murió

Argentina.- Una joven fue atropellada en dos ocasiones para robarle, sobrevivió, sin embargo, no la internaron y murió días después.

Los hechos se registraron en La Salada, Argentina, cuando Daiana Ayelén Noemí Castillo, de 22 años de edad, en compañía de sus amigos fueron asaltados cuando se dirigían a una vivienda en una motocicleta.

Según información de medios locales, en la misma moto iban Franco Leguizamón, Marilú Ortega y Daiana y en medio camino un auto se les atravesó. Franco, al volante, logró esquivarlos pero la segunda vez perdió el control y cayeron al suelo.

Íbamos en la moto con mi amigo, yo en el medio y ella atrás. 'Subí', le dije; 'no, andá vos en el medio que sos más chiquita', me respondió. Nos reímos, no sabía que me iba salvar la vida", relató Marilú en su Facebook.