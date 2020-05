La doctora que recibió el milagro de la bebé Sofía, libre de Covid

Cuando crezca, Sofía (nombre ficticio) les podrá contar a familiares y amigos que su presencia en esta vida es un milagro y una bendición, porque fue la primera niña que nació en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) libre de Covid-19, a pesar de que su madre estaba infectada con el virus, y todo se lo debe a la doctora Carmen Arriola.

La historia de esta bebé se tornaba oscura antes de su nacimiento, pues su madre, de aproximadamente 20 años, ingresó al Hospital La Raza el miércoles 8 de abril con síntomas de coronavirus: fiebre sostenida arriba de 40 grados, dolor de huesos y malestar en general. Los expertos del IMSS decidieron aislarla y salió positiva de Covid-19, pero el domingo 12 de abril, al notar que su condición física se agravaba y que tenía dificultades para respirar, fue ingresada a terapia intensiva y se le colocó un respirador mecánico.

Ese día fue crucial, pues al paso del tiempo la situación se complicaba y la vida de la madre y la de la propia Sofía estaban en peligro. La doctora Arriola y un grupo de especialistas determinaron que era necesario interrumpir el embarazo y extraer a la niña de manera prematura, es decir, a las 33 semanas de gestación.

Así fue como se hizo la intervención, con todas las medidas de protección para evitar contagios entre médicos, enfermeras y asistentes; incluso, se realizó un simulacro de la intervención para que todos supieran las labores y los tiempos en los que cada uno participaría.

Antes de la operación, la doctora Carmen Arriola pidió a sus asistentes que vocearan a los familiares de la paciente para avisar de la cesárea; sin embargo, en el hospital no había ningún familiar, pues todos estaban aislados en su casa por un posible contagio de Covid-19.

La doctora habló con el padre de Sofía, quien, angustiado y sin entender la situación, aceptó la operación a distancia. Arriola le prometió que en cuanto finalizara se comunicaría con él.

A las dos horas y media se cumplió el plazo. El padre de Sofía contestó su celular apuradamente y escuchó la voz de la pediatra, quien le dijo que su hija había nacido en buenas condiciones y que, aunque con algunas complicaciones, la menor se pondría bien. Entre llantos, palabras entrecortadas y silencios, le respondió: “¡Gracias, doctora!”.

“Es supercomplicado dar los informes por teléfono, y fue lo que más me dolió porque cuando le daba informes al papá yo lo escuchaba del otro lado del teléfono con una desesperación, no sabía qué estaba pasando. Pero es como se está tratando a los pacientes que tienen Covid. Con esta técnica de aislamiento se está perdiendo ese humanismo que tenemos, pero tiene que ser así por el miedo al contagio y a que más gente salga perjudicada; esta situación me dejó con muy mal sabor de boca”, asegura la doctora.