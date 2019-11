La historia de Cruz Sánchez, el hombre que combate la ceguera a través del baile

TOLUCA.– En la pista de baile, Cruz Sánchez Estrada trata de olvidar por un momento que perdió la vista por culpa de la diabetes, y sin ayuda de ningún bastón le da vueltas a su compañera de clase al ritmo de la cumbia “Amor a primera vista”, que interpretan Los Ángeles Azules y Belinda.

Este hombre de 65 años, ha pasado casi la mitad de su vida con diabetes, enfermedad que se le desarrolló tras haber sufrido un accidente automovilístico.

Dedicado a la construcción como maestro de obras, Cruz continuó sus hábitos casi con normalidad durante 10 años, pero un día comenzó a perder la luz en los ojos hasta quedar viendo sólo sombras. Desde entonces su mal se llama retinopatía diabética, la tercera causa de ceguera de tipo irreversible en el mundo, pero prevenible.

“Es tan fácil poderse querer y atenderse desde antes, no hasta estas alturas. Todo por una enfermedad mal tratada. Ahora no hay para atrás, gracias a Dios puedo caminar, con ayuda de mi gente puedo seguir trabajando, pero ya no puedo ver”, platica.

A Cruz este padecimiento le quitó el privilegio de poder ver crecer a sus nietos, y ahora sólo los recuerda como cuando eran bebés.

“Si Dios me concediera un minuto para poder ver yo le pediría ver a mis niños”, expresa.

Cruz prefiere dejar de lamentarse y salir adelante. Hace año y medio encontró en la institución de asistencia privada “Vemos con el Corazón” un lugar para distraerse de su enfermedad, ahí toma clases de baile y convive con personas que como él no pueden ver o tienen problemas para hacerlo. “Esto para mí es como tomar aire cuando te estás ahogando”, señala.

Al año, esta enfermedad mata a más de 15 mil mexiquenses según datos del INEGI.