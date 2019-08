La moda de los 90 está de vuelta

Dicen que en la moda todo regresa, y esta temporada lo confirma como nunca antes. Prendas, accesorios y tendencias de los años 90 que nunca pensaste ver (y usar) de nuevo, vuelven con fuerza de la mano de reconocidas firmas de lujo, así como de cadenas de bajo costo.

El regreso de esta década en especial se asocia con la infancia de los millennials, quienes nacieron entre 1981 y 1996, y son el público objetivo de diversas marcas. Varias tendencias que años atrás gozaron de gran popularidad (y que luego se volvieron viejas y horrorosas para muchos), hoy vuelven a ser cool entre esta generación. ¡Y es que todo regresa!

Los pantalones cargo, el slip dress, el estampado Golden Baroque de Versace, los chunky sneakers y las mini backpacks son algunos de los estilos que reviven esta temporada. Aquí te decimos cómo adaptar la moda de los 90 para conseguir looks modernos y espectaculares, sin perder su vibra noventera.

El vestido camisero

Top models como Kate Moss, Cindy Crawford y Christy Turlington lo popularizaron durante la moda de los 90. El slip dress era una pieza clave para acudir a red carpets y grandes celebraciones, ya que era sencillo, cómodo y sexy a la vez. “Es el vestido perfecto, pues se ajusta muy bien a la gura y siempre se ve elegante”, considera Moss. Esta pieza se caracteriza por tener tirantes nos, escote acentuado, caída fluida y por llegar a medio muslo o hasta el tobillo. Si bien en ocasiones especiales es mejor llevar un modelo satinado con unas sandalias y un abrigo de faux fur, para un look casual debe elegirse un diseño confeccionado con algodón. Para conseguir un estilo noventero, busca un modelo en color negro, gris o rosa, ya sea con textura lisa o con algún estampado. Suma una camiseta debajo, así como unos chunky sneakers blancos o unos zapatos de gamuza con agujeta y plataforma. Las gargantillas ajustadas al cuello, mejor conocidas como chokers, acentúan la vibra de aquella década. No olvides complementar también con unas gafas oscuras y un bolso pequeño cruzado o colgado en el hombro.

Los pantalones cargo

Fueron llevados por Britney Spears, Gwen Stefani y las Spice Girls durante los 90. Los pantalones cargo se convirtieron en un referente de la moda callejera, por lo que no es de extrañar que ahora, con el auge del estilo urbano sobre las pasarelas, regresen al guardarropa de las mujeres. Antes de cerrarle la puerta a esta tendencia, toma en cuenta que los cargo pants vuelven con una cara renovada y con un aire más chic. De Balmain a Moschino, pasando por Miu Miu, Stella McCartney y Chloé, se presentan esta temporada en tejidos lujosos y en tonalidades suaves, como rosa y beige. Esta prenda se distingue, principalmente, por su corte amplio en la pierna, por contar con bolsillos laterales o al frente, así como por ajustarse con un cordón o cinturón integrado. Para un look formal, combínalos con una blusa o chaqueta cruzada, y unas sandalias de tiras (arremanga un poco su largo para que luzca el calzado). Si los acompañas de un top sin mangas y unas sandalias con plataforma, lograrás un atuendo perfecto para el fin de semana o para llevar durante tus días de descanso. Asegúrate de que su tejido sea ligero para que puedas vestirlos en distintas ocasiones y para que no mueras de calor durante el verano.

Los chunky sneakers

Conocidos como los “tenis de papá”, este calzado fue la sensación de la moda de los 90. Si bien su diseño (blancos, toscos y de gran suela) no era el favorito de todos, no podía negarse su comodidad. Estos sneakers, que durante años fueron considerados poco estéticos, ahora son muy codiciados en marcas como Nike, Fila, Gucci y Balenciaga. Además del estilo tradicional, hoy se pueden encontrar versiones con múltiples combinaciones de colores y texturas, que le dan un giro moderno. Celebridades, bloggers e influencers se han contagiado también de la ebre por estos sneakers y los llevan tanto en sus looks diarios como en viajes. Una de las mejores apuestas es llevarlos con una falda, ya sea cruzada, plisada o asimétrica, así como con una camiseta estampada y una chamarra de mezclilla o bomber jacket. Para acentuar lo relajado del look, suma un bolso pequeño con cadena, una riñonera o una mini backpack. Otra alternativa para lucir estos sneakers es acompañarlos de un vestido camisero o unos jeans de corte slim. También puedes usarlos con un traje, solo asegúrate de que su corte sea relajado y de que el largo del pantalón llegue arriba del tobillo.

El barroco Versace

Seguramente ya has visto en Zara o H&M una variedad de prendas con un print de cadenas, ores o monedas doradas con un fondo negro, blanco o de otro color. Este peculiar estampado está inspirado en uno llamado Golden Baroque, popularizado por Gianni Versace en la década de los 90. “Muchos jóvenes no conocen el pasado de Versace y lo que representa, es por eso que quería hacer un homenaje a esa historia. Por supuesto, no podemos sacar lo mismo que en otras décadas porque vivimos en tiempos diferentes”, declaró Donatella Versace a la revista Interview. El icónico print de esta casa italiana regresa dos décadas después para inspirar desde colecciones de lujo hasta líneas de marcas low cost. La manera más sencilla de llevarlo, y a la vez elegante, es mediante un vestido midi con cuello camisero, que combina de forma perfecta con unos tacones. Para un look más casual, busca una blusa con este estampado y acompáñala de unos pantalones de mezclilla. Suma unas zapatillas de tacón medio y un cinturón con logo, para acentuar la vibra noventera. También puedes apostar por una falda plisada con este print y complementar con una blusa y unos botines planos.

La mini backpack

Además de las riñoneras, las mini backpacks reviven el espíritu de la moda de los 90. Firmas como Moschino, Prada, Chanel y Louis Vuitton cuentan con diversas opciones para sumarte a esta tendencia que ha conquistado a celebridades como Rihanna, Kylie Jenner, Kaia Gerber y Taylor Swift. Su practicidad lo ha vuelto uno de los accesorios más populares. Y es que además de permitir tener las manos libres, su tamaño invita a cargar solamente lo necesario. Además, su abanico de modelos permite elegir el que mejor vaya contigo, ya sea un diseño clásico de piel, uno con monograma o una pieza en color llamativo. Puedes usar una mini backpack desde con un vestido estampado y unas sandalias, hasta con un overall de mezclilla y unos sneakers, todo depende de la ocasión. También puedes apostar por esta pieza para llevarla a un viaje, ya que es muy cómoda y siempre tendrás tus cosas a la mano. Otras famosas como Priyanka Chopra y Sophie Turner la usan, incluso, con vestidos formales, combinados con botines altos o con sandalias planas.