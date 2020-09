La monja argentina que difunde la fe bailando en TikTok

“Si la gente está en Tik Tok, ¿por qué no estar ahí con Jesús?” Esta fue la pregunta que se hizo la monja argentina de 25 años Josefina Cattaneo cuando el aislamiento obligatorio por el coronavirus le impidió acercarse a su comunidad para transmitir su mensaje. Desde entonces, siguiendo las dinámicas de esta red social, triunfa con sus adaptaciones de coreografías y canciones con mensajes cristianos, donde acumula miles de likes y más de 85.000 seguidores. Sus publicaciones, que combinan el mensaje religioso con pop o reguetón, confundió a sus seguidores: “Cuando empecé la gente me preguntaba si era de verdad, si no estaba actuando y yo le decía: ’Mira, no es Halloween así que disfrazada no estoy”, relata la joven argentina.

Cattaneo nació en Verónica, un pequeño de la provincia de Buenos Aires, y descubrió su vocación a los 15 años durante una misión de jóvenes en Chaco, una de las regiones más pobres de Argentina. “Aunque siempre fui una persona de fe, esto me hizo aterrizar y encontrar a Jesús en esa gente, que me mostró que es posible vivir el reino, que es posible vivir el Evangelio”, explica la monja. Sin embargo, la decisión de encaminar su vida de esta manera no dejó de sorprender a su familia y amigos. Josefina Cattaneo cuenta con el apoyo de su superiora y asegura que no es la única religiosa que difunde su fe a través de las redes sociales: “En este desafío hay muchísimas hermanas, religiosas y sacerdotes más”. Y añade: “Jesús vivió en su tiempo, ¿por qué voy a tener que vivir yo un siglo atrás”.