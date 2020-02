La niña que creó un baile, lo hizo viral y terminó actuando en la NBA

Jalaiah Harmon tiene 14 años y estudia danza clásica, jazz y lírica en una academia en Atlanta. La joven se inventó en septiembre una coreografía para una canción de hip-hop que subió a sus redes sociales. En pocos días, comenzó a ver cómo el baile se replicaba por todas partes: colegios, fiestas y eventos. La cantante Lizzo, la influencer Kourtney Kardashian o los miembros de la banda de K-pop Stray Kids bailaron la coreografía. Incluso, la reina de la red social Tik-tok, Charli D'Amelio publicó en su cuenta un vídeo bailando la coreografía sin dar crédito a Harmon.

Activistas por los derechos de los afroamericanos denunciaron que el talento de Harmon había sido invisibilizado ya que nadie estaba admitiendo su autoría. La joven también reclamó en redes el reconocimiento que merecía por haber creado el baile viral. Incluso, el New York Times hizo un reportaje sobre Harmon y el baile, que ha sido bautizado como the Renegade dance, en alusión a la canción de K Camp. "Me alegré de ver mi baile por todas partes, pero quería crédito por él", afirmó la joven. Al poco tiempo, la NBA contactó con ella para ofrecerle actuar durante el All-Star Game, que se celebró el pasado fin de semana. El autor de la canción le ha agradecido que la usara para crear el baile: "Gracias por hacer que Lottery sea la canción más grande del mundo", escribía en su cuenta de Twitter el pasado 15 de febrero.