La polémica fiesta acuática masiva en Wuhan en videos y fotos

Hace unos meses, Wuhan, China, era una ciudad "fantasma", hoy la historia es completamente distinta. La urbe donde se presentaron los primeros casos de coronavirus fue sede de una fiesta acuática masiva que ha despertado críticas.

El fin de semana, se llevó a cabo una fiesta con música electrónica en el parque acuático Maya Beach. Las imágenes muestran claramente que los cientos de asistentes no guardaron distancia social ni portaron mascarillas durante el evento.

El parque reabrió desde junio, con una capacidad de 50%. Sin embargo, tiene un descuento de la mitad de precio para las mujeres, como una promoción para reactivar sus actividades.

El video de la fiesta, así como las imágenes, llenaron las redes sociales y abrieron un debate polémico sobre la falta de medidas de seguridad en el evento contra la pandemia de Covid-19.

Mientras que algunos señalan que la fiesta fue posible porque China impuso medidas estrictas de cuarentena en los primeros días de la pandemia y logró controlar el contagio, otros afirmaron que fue un acto irresponsable.

VIDEO: Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8

— AFP news agency (@AFP) August 17, 2020