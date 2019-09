La versión india de “It” NO te dará pesadillas, pero sí mucha risa

It (Eso) es una de las obras más populares de Stephen King y su protagonista, Pennywise, le ha dado pesadillas a muchos. Pero nada puede preparate para el horror, la confusión y el shock que te provocará Woh, la versión india de esta historia.

En el cumpleaños #72 de Stephen King le damos un vistazo a este remake muy extraño, pero muy interesante.

Bollywood se dio a la tarea de crear una nueva adaptación de la novela de terror, donde, si bien lo recuerdas, un payaso terrorífico persigue a unos niños hasta su adultez. Esta trama ya sea había adaptado en una miniserie estadounidense en 1990, dirigida por Tommy Lee Wallace.

Después vimos una nueva adaptación en 2017, esta vez en el cine, con Bill Skarsgård en el papel de Pennywise. La cinta dirigida por Andrés Muschietti estrenó su secuela este año, con críticas divididas.

Pero olvida todo lo que habías visto antes de It, porque Woh, estrenada en 1998, es sin duda la mejor adaptación de Stephen King que has visto. La serie, de 52 episodios, esta protagonizada también por un horrible payaso, pero en esta ocasión su nombre es The Joker (sin relación con Joaquin Phoenix).

Tan sólo los créditos de Woh ya son suficiente para darnos pesadillas. Alguien decidió abrir la serie con un montaje de juguetes destrozados y un cangrejo que no sabemos muy bien como encaja en todo el escenario. Todo esto con una canción de niños que luego se convierte en un remix electrónico.

Por una razón inexplicable, The Joker padece enanismo y atormenta a los niños de formas mucho más baratas de producir que en la versión estadounidense, porque se nota que recortaron el presupuesto al máximo. Por ejemplo, la escena de Georgie siendo tragado por la alcantarilla se filmó ¡en una alberca!

Escena de la muerte de Georgie en WOH, el remake indio de #ITLaPelicula. pic.twitter.com/eFwyckrW4d — TerrorActo.Com (@TerrorActo) September 12, 2017

Ahí no acaban las diferencias con el material original, porque en Woh, el payaso sí tiene madre y ésta aparece para explicar los motivos detrás de su maldad. Resulta que The Joker era una persona real a la que le hacían bullying por su estatura, se ahorca y revive como la criatura maléfica.

Entonces todo se vuelve un poco cursi porque los niños deciden ayudar al payaso satánico a redimirse. Todos tienen una terapia grupal y ayudan al espíritu a llegar a la salvación.

Si quieres ver los 52 capítulos de Woh, están disponibles en YouTube. Eso sí, te advertimos que no tienen subtítilos, pero la verdad es que las imágenes hablan por sí solas.

Con información de 1428elm, La Sexta y Tomatazos