"Lady Cartas" envía esperanza a pacientes con Covid-19

A Margarita Hernández, enfermera del IMSS, le dicen “Lady Cartas” porque a través de misivas mantiene en comunicación a pacientes que tienen Covid-19 con sus familiares.

La enfermera trabaja en el Hospital General Regional de Especialidades número 1, en Tijuana, Baja California, y decidió comenzar con esta actividad porque veía la angustia de los enfermos y de las personas quea esperaban afuera de la unidad médica.

En medio de la pandemia, “Magui”, como le dicen sus compañeros de trabajo, se percató de que los pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus se deprimían o angustiaban por no poder tener contacto con algún familiar y esto la hizo convertirse en intermediaria para enviar y recibir mensajes de aliento a través de cartas.

“Con apoyo de mis compañeros se adquirió un teléfono para usar exclusivamente en área Covid y facilitarlo a pacientes para comunicarse con su familia. Sin embargo, al colgar la llamada, percibí que regresaba la angustia, entonces me remonté a tiempos del uso de cartas redactadas a mano que eran esperadas con emoción y se me vino la idea de ponerlo en práctica en el hospital”, explicó.



Esta iniciativa de la profesionista del IMSS se ha viralizado en redes sociales, donde la llaman “Lady Cartas”, por ser portadora de esperanza y consuelo a quienes experimentan la lucha contra la enfermedad respiratoria.



Comentó que a diario recibe y entrega en promedio 40 cartas. “Me doy cuenta de que cuando el paciente tiene estado anímico deficiente o se siente cansado, toma el pedazo de papel, lo lee de nuevo y experimenta un cambio de ánimo y conexión con el exterior”, señaló.



Este ejercicio la motivó a aconsejar a los familiares a redactar notas que traten de dar paz y tranquilidad al paciente, sin contarle lo que sucede afuera, pues son cosas que en su convalecencia no podrá resolver.

Magui explicó que lo que necesitan los pacientes con coronavirus, es saber que su familia está bien, que los apoyan y esperan tenerlos pronto en casa.

Al saber de la labor de esta enfermera, el IMSS le agradeció y felicitó por su servicio y esfuerzo extra, en beneficio de la derechohabiencia y sus familiares.