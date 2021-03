LadyProfeco Mujer exige que le cobren en euros su ropa

A través de varios videos que circulan en redes sociales una mujer se ha vuelto tendencia pues ya la apodan Lady Profeco ¿cuál es la historia? Aquí te contamos.

Una mujer grabó y subió una serie de videos en donde muestra su indignación porque en una tienda de Zara ubicada en la Ciudad de México no le quisieron cobrar una prenda en euros y anuncia que se quejará ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ante la injusticia que cometieron.

En el vídeo la mujer explica que encontró un chaleco que estaba etiquetado con el precio de 19.95 euros, por lo que al hacer la conversión salía un total de 489 pesos, y no de 599 que era el precio en la tienda.

“Le dije me da mucha pena lo que te voy a decir, pero me tienes que respetar el precio de 19.95 porque la Ley Federal de Protección al consumidor en el artículo 7 dice que tienes que respetar el precio exhibido”, relata la joven.

Dado que la petición de esta mujer le fue negada por el personal de Zara, al tiempo que le explicaron que con menos empleados laborando en el punto de venta tras la pandemia, era complicado cuidar la etiqueta de cada producto.

Ante esta explicación la mujer refutó “es tu trabajo, no es mi problema que no te des abasto, ponte pilas, ponte a revisar las prendas, es tu chamba”.

La llamada Lady Profeco declaró que no era el único objeto que se encontraba mal etiquetado pues menciona que encontró dos bolsas y una de ella no tenía etiqueta por lo que quería que se la dieran gratis.

"Había dos bolsas, una no tenía precio y la otra estaba en euros, entonces le dije, 'esta, para mí, lo que representa, es que es gratis, porque no tiene ningún precio exhibido', y me dijo, 'no, si lo mentemos en el sistema ya tiene precio', ¡Güey, ya sé carb@$, ya sé que tu sistema está entero, lo que está exhibido no lo tienes".