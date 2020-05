Las imitaciones de este tiktoker nos ayudan a entender cómo suenan 18 idiomas distintos

Es fácil imaginarse cómo le suena el inglés o el francés a alguien que no habla el idioma. También el ruso o el alemán, por ejemplo, cuyos acentos hemos imitado al menos de niños. Pero quizás no tanto el vietnamita. O el griego. O el coreano. También resulta algo más difícil imaginarse cómo suena el español, que al fin y al cabo es nuestro idioma, a alguien que no lo habla. Pues Diego J. Rivas, un joven de 24 años que vive en Houston (Estados Unidos) ha grabado una veintena de vídeos en sus cuentas de TikTok e Instagram en los que muestra cómo suenan estos y otros idiomas, imitando acentos y entonaciones, pero sin decir nada, soltando solo un galimatías para que nos fijemos solo en el sonido. Algunos de estos vídeos suman cientos de miles de reproducciones.

La idea se le ocurrió en clase, según explica a Verne por videollamada. Rivas estudia odontología y este semestre tenía una asignatura de neurociencia y la profesora les habló de la afasia receptiva. Quienes sufren esta condición pueden oír voces o leer textos, pero no entienden lo que les dicen o lo que leen: el lenguaje que les llega es un galimatías incomprensible. La profesora les puso un vídeo en el que se veía a un actor hablando un galimatías inventado para que sus alumnos pudieran probar una experiencia similar a las de quienes tienen este tipo de afasia. Rivas pensó que él podría hacer eso: “Siempre he sido bueno con las imitaciones de acentos”.

“Durante la cuarentena tenía más tiempo, así que primero grabé un vídeo en TikTok imitando cómo suena el inglés”, tanto el británico como el americano. A esos vídeos siguieron los de español (latino y español), hindi, francés, portugués (de Brasil y de Portugal)… En total, 21 vídeos para 18 idiomas, de momento, y eso sin contar su imitación de los sims, que tienen su propio idioma inventado, el simlish. De ahí saltó a Buzzfeed, que publicó una recopilación de sus vídeos.

Rivas vive en Houston, que es una de las ciudades más diversas de Estados Unidos. “Hay gente de diferentes culturas y que habla muchos idiomas, y eso me ha ayudado a fijarme en estas cosas”. Él es un ejemplo de esta diversidad: nació en Venezuela, pero vivió de niño en Brasil, antes de mudarse con su familia a Houston. También pasó una temporada estudiando en Francia y viviendo unos meses con una familia “que no hablaba nada de inglés”, lo que valora como una experiencia muy positiva.

No habla todos los idiomas del vídeo, pero sí español, inglés, portugués y francés. Para el resto, recordaba sus viajes o “miraba vídeos en YouTube de esos países e intentaba imitarlos”. Algunos le salieron casi solos, como el francés; otros le costaron bastante trabajo, como el árabe. Y para alguno contó con ayuda: “Mi mejor amiga es vietnamita y ese vídeo se lo envié antes de publicarlo. Me dijo que la primera parte estaba bien, pero que la segunda se parecía más al tailandés”. Así que hubo que cambiar esa segunda parte.

Planea seguir dedicando su tiempo libre a sus vídeo: “Es un hobby chévere y creativo”. Está pensando recoger los acentos de todas las variantes del español, pero este ya no sería hablando un galimatías: “Tengo que pensar un texto”.