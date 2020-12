Las niñas del pastel, Chespirito metalero y otros personajes que nos hicieron más llevadero el 2020

Aunque el 2020 ha sido un año muy difícil debido a la pandemia de Covid-19 y al confinamiento, varios personajes nos han hecho reír con sus videos en TikTok e Instagram. Aquí te presentamos a los 10 personajes que nos han ayudado a sobrevivir el 2020.

1. La niña del pastel

En octubre, dos pequeñas brasileñas, Maria Eduarda y Maria Antônia, protagonizaron una riña que se volvió viral. Mientras María Eduarda trataba de apagar las velas de su pastel, su hermana mayor se adelantó y apagó las velas, lo que desató la furia de la pequeña, quien tomó a Maria Antônia por el pelo.

Mientras Maria Eduarda llora por su pastel, Maria Antônia simplemente se arregla el cabello como si nada hubiera pasado.

El video se volvió viral, especialmente en México, y también desató una ola de memes.

2. Nathan Apodaca

El famoso tiktoker saltó a la fama tras compartir un video en el que monta su patineta mientras bebe jugo y escucha Dreams de Fleetwood Mac. Además de su destreza y equilibrio, el video comparte una sensación de relajación, lo que gustó a muchos usuarios de redes sociales.

Nathan, también conocido como doggface208 en redes sociales, ha amasado una legión de seguidores tras compartir el famoso video. Desde entonces, la compañía Ocean Spray le regaló una camioneta, ha protagonizado comerciales y publicidad y hasta pudo comprar una casa.

3. Lobo Vásquez

Fabio Rodolfo Vásquez es un simpático y talentoso bailarín guatemalteco que saltó a la fama tras compartir un video en el que baila la canción Danger, interpretada por The Flirts.

4. La bebé australiana que anda en patineta

La pequeñita Polly Anna Gray, de un año de edad, enamoró a los usuarios de redes sociales gracias a su destreza, a pesar de su corta edad.

A su corta edad, Polly ya es capaz de subir y bajar rampas. Ha demostrado que tiene una gran coordinación y equilibrio, lo cual la hace una patinadora única.

5. El niño bailarín

Bobby Ray, de tan solo 4 años de edad, saltó a la fama después de protagonizar un video en el que muestra sus pasos de baile al ritmo de Little Mix. En redes sociales podemos ver por lo menos 20 videos del pequeño, quien es uno de los más grandes admiradores de la banda y quien canta y baila al ritmo de canciones como “Black Magic”, “Salute”, “Shout Out to My Ex”, “Touch”, "How Ya Doin'?”, “Love Me Like You” y “Hair”.

6. El gato que destapa cervezas

Un tierno gatito en Rusia tiene un talento muy particular: puede destapar cervezas. El gato llamado Elvis mostró su talento en un video grabado y compartido por su dueña en TikTok. El video muestra cómo Elvis usa sus dientes y destreza para destapar la cerveza. Puedes ver el video aquí.

Sin embargo, hay que recordar que los dueños de mascotas no deben obligarlos a hacer algo que los lastime y que los animales no deben ingerir bebidas alcohólicas.

7. Chespirito Metalero

Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, inventó uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana: El Chavo del 8, un niño huérfano que vivía en una vecindad junto con La Chilindrina, Don Ramón, Quico, Doña Florinda y Doña Cleotilde.

Hace algunas semanas, los usuarios de redes sociales se sorprendieron con el parecido de un hombre con El Chavo del 8. El hombre es conocido como El Chavo del 8 Metalero.

El chavo del 8 creció y se volvió metalero �������� pic.twitter.com/EX5bnydAPM — Clau (@cl_fabiola) September 24, 2020

El hombre en cuestión vive en Argentina y se llama Phil Claudio Gonzáles, quien además es músico profesional.

8. La mujer detrás de la frase “mátame ese recuerdo de este amargo amor”

En agosto, una simpática mujer saltó a la fama durante una entrevista en televisión nacional. Mientras se hablaba de la reapertura de las albercas en la Ciudad de México, el personal de salubridad le tomaba la temperatura a Marlén Castro con un termómetro digital y la mujer comentó: “Máteme ese recuerdo de ese amargo amor”, en alusión a las teorías infundadas que afirman que este tipo de termómetros afectan la memoria o el cerebro.

“Matenme ese recuerdo de ese amargo amor”

Lo mejor que me ha dado la cuarentena JAJAJA pic.twitter.com/VDh7yF80g1 — Omar Borrajo (@borrajo_omar) August 11, 2020

La mujer reaccionó con tanta naturalidad y comicidad que de inmediato se convirtió en el personaje del mes y los usuarios comenzaron a crear una ola de memes.

9. Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez, la influencer regia de 29 años, se volvió tendencia en redes sociales después de grabar un video al lado de su esposo, el político Samuel García, con quien se casó durante la pandemia.

Aunque Mariana ha protagonizado varios escándalos, uno de los más recientes fue el momento en el que Samuel García le comenta algo, pero ella lo ignora para hablar de sus tenis fosforescentes.



10. Érika Buenfil

La conocida actriz Érika Buenfil ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a sus divertidos videos. Su fama ha llegado a tal punto que algunos la han nombrado como “la reina de TikTok”.

La nueva tía de Mexico nació:

Erika Buenfil pic.twitter.com/6NT1ySHDkJ — Iván (@aldoglezh) March 3, 2020