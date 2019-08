Las personas que usan emojis tienen más sexo

Las personas que usan emojis con frecuencia cuando envían mensajes a posibles intereses amorosos obtienen más citas, tienen relaciones sexuales con más frecuencia y aseguran más segundas citas que aquellos que no lo hacen, sugiere una investigación reciente.

Investigadores del Instituto Kinsey publicaron el estudio “Emoji como señales afectivas para la comunicación digital orientada a las relaciones” en la revista Plos One, en el que encuestaron a más de cinco mil 300 participantes adultos estadounidenses solteros, que se identifican como heterosexuales, homosexuales / lesbianas o bi. Los participantes tenían entre 18 y 94 años, con una edad media de 42 años.

Se les preguntó a los participantes con qué frecuencia usan emojis en los mensajes para una fecha potencial, además de sus motivaciones para utilizarlos. Las respuestas fueron que piensan que los emojis le dan más personalidad a los mensajes de texto (53%), hacen que sea más fácil expresar sentimientos (23.5%), son más rápidos y fáciles que escribir un mensaje completo (19.9%), y porque están de moda / se usan por otras personas (12.5%).

Posteriormente se les preguntó cuántas primeras citas tuvieron en el último año, más cuántas veces habían tenido relaciones sexuales, según lo definido por el participante, en el último año.

Por medio de estas interrogantes, el estudio reveló que "El uso de emoji / emoticones se asoció con más primeras citas y una actividad sexual más frecuente durante el último año". "Demostramos que las personas que usan emojis con más frecuencia pueden ser mejores formando conexiones con otros".

Cabe mencionar que el estudio tuvo algunas limitaciones, ya que los investigadores no profundizaron en qué emojis se usaron o no se uraron, en esas interacciones. "No podemos saber completamente qué emojis son más efectivos para ayudar a formar conexiones entre las personas", admitió el estudio.