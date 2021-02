Le roban tanque de oxígeno mientras se formaba para recargarlo

Perú.- Mientras denunicaba el rodo de su tanque de oxígeno un hombre rompió en llanto pues el contenedor era utilizado por sus suegros.

Los hechos se registraron en el municipio de Villa El Salvador, en Perú, cuando el denunciante se encontraba formado para rellenar el tanque.

El hombre comentó al medio local América Hoy que en un momento él se distrajo y cuando volteó de regreso ya no localizó su tanque.

Me acaban de robar mi balón de oxígeno. Lo que pasa es que debemos hacer cola todos los días… Allá abajo hay un joven que no me quiere incluir a ningún lado. La vez pasada me han llevado a la Policía pensando que yo era un vendedor de cola cuando yo vengo acá por mis suegros. Y ahorita me acaban de robar mi balón de oxígeno", señaló.