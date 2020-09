¡Les causo pesadillas! Profesor se tatúa los ojos y es despedido

Un maestro de escuela cuyo cuerpo, rostro y lengua están tatuados y cuyos ojos fueron quirúrgicamente oscurecidos, dijo que se le impidió enseñar en un jardín de infancia francés después de que un padre se quejara de que asustó a su hijo.

Sylvain Hélaine es conocido como el hombre más tatuado de Francia, sin embargo eso no impidió que fuera despedido de la escuela en donde impartía clases en París, debido a las quejas de sus alumnos porque sus ojos negros les provocaban pesadillas.

De 35 años de edad, Hélaine está tatuado de pies a cabeza, incluso ni su rostro ni su lengua quedaron exentos de la tinta, lo que vino a generar controversia al interior del centro escolar en donde impartía clases a niños de entre 6 y 11 años, quienes se quejaron con sus padres debido a que su profesor le provocaba pesadillas.

Todos mis estudiantes y sus padres siempre fueron buenos conmigo porque básicamente me conocían, creo que la decisión que tomaron fue bastante triste", dijo Helaine, según Reuters.

Dijo que comenzó a hacerse tatuajes a los 27 años cuando, mientras enseñaba en una escuela privada en Londres, tuvo una 'crisis existencial'.

Al respecto Sylvain Hélaine declaró a los medios, durante una entrevista la semana pasada, que considera su cambio una particularidad que le da su fuerza.

“Los niños que me ven, aprenden la tolerancia y el respeto por los demás. Cuando sean adultos, puede haber más posibilidades de que no sean racistas, homófobos, que no vean a los discapacitados como animales de feria”, analizó.