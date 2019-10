Leyendas de fantasmas en el Centro Histórico de la CDMX

El Centro Histórico de la CDMX es reconocido a nivel mundial por sus tesoros culturales y por la arquitectura que alberga. Dentro de los 9.7 kilómetros que conforman este Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la Unesco en 1987, también encontramos leyendas que nos relatan y nos llevan a momentos históricos.

Algunas de ellas son muy conocidas y otras han quedado en el olvido, lo que sí te garantizamos es que en el Centro Histórico puedes encontrar muchas historias y leyendas que forman parte de nuestra memoria histórica.

Estas son algunas de las leyendas que encierras las calles del Centro Histórico y que puedes recorrer con tu familia o amigos para sentir su energía e historia.

La mujer herrada



Esta leyenda tiene como protagonistas a un hombre que era herrero, a un sacerdote y a una mujer.

Se cuenta que una noche, cuando el herrero se disponía a descansar, dos hombres negros tocaron a su puerta para que le pusiera herraduras a la mula del sacerdote que a primera hora del día siguiente partiría hacia el Cerro del Tepeyac. Desconcertado el hombre accedió al trabajo.

Sin embargo, al día siguiente el herrero fue en busca del padre para preguntar por qué había mandado a los hombres a tan altas horas de la noche. Pero al ingresar a la casa del padre encontró a la mujer, que era el ama de llaves, con las manos y pies ensangrentados; había sido ella a quien el hombre había puesto las herraduras y no a la mula.

La leyenda cuenta que la mujer había pecado mucho en su vida y dos demonios la habían dirigido hacia su castigo.

Esta casa se encuentra en la Calle de Perú, número 100, en el Centro Histórico, en la Lagunilla.

Antiguo Convento de la Concepción



Cuenta la leyenda que en el Antiguo Convento de la Concepción se aparece el fantasma de una monja. ¿Por qué? Durante el siglo XVI, María Ávila se enamoró de un hombre pobre con quien deseaba casarse.

Sin embargo, los hermanos de la mujer se opusieron al matrimonio, pues el estatus del joven no se comparaba con el de María y para que el matrimonio no se llevará a cabo los hermanos pagaron una gran cantidad de dinero al hombre para que se alejara de ella.

El dolor de María creció y creció, hasta que sus hermanos la llevaron al Convento de la Concepción. Sin embargo, el dolor nunca desapareció y un día se ahorcó en un árbol del patio del convento.

Desde entonces, se dice que María se aparece en el el patio del convento. Puedes visitar el convento en la calle Belisario Domínguez número 5 del Centro Histórico.

Venustiano Carranza #7



Una leyenda que también habla de un amor prohibido tiene como escenario la calle de Venustiano Carranza número 7, lugar donde terminó la historia de Domingo y Francisca, dos jóvenes enamorados.

Domingo le propuso matrimonio a Francisca, quien era una mujer mexica, por lo que la madre del joven se opuso y tras no ser escuchada por su hijo realizó un hechizo el día de la boda. Con ayuda de una bruja, la madre de Domingo hechizó la almohada de bodas de la pareja.

Medio año pasó tras la boda y Francisca cayó enferma. Sin poder recuperarse, un tiempo después falleció pero su alma se mantenía alerta de su amado; a quien se le aparecía con frecuencia para advertirle de lo ocurrido.

Casilda, la Incendiaria



Cuenta la leyenda que una joven mujer que amaba con su vida la actuación perdió la cordura por su vocación.

La historia se sitúa en el siglo XVI con Casilda Baena, a quien sus padres apoyaron para estudiar teatro. Su primera presentación teatral fue todo un éxito y la joven fue recordada por el público, que notaron comportamientos extraños en Casilda pero dejaron pasar.

Una noche en una obra teatral apareció Casilda con la mirada perdida y el pelo alborotado e irrumpió y comenzó a incendiar el lugar mientras gritaba: “amor es llama divina, que me ha robado el sosiego, porque todo lo que es fuego, me subyuga y me domina”.

Tras el incidente la mujer fue internada en la Casa de las Mujeres Dementes. El Hospital del Divino Salvador para Mujeres Dementes se localizó en Donceles #9. Centro Histórico.