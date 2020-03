Llegan filtros de mascarillas a Instagram por coronavirus

El coronavirus o COVID 19 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, por el número de personas infectadas y por la propagación de la enfermedad.

Debido a la rápida difusión del virus, usuarios de Instagram decidieron darle un enfoque jocoso al tema, al crear filtros para la app de mascarillas, cubrebocas y hasta supuestos virus flotando en el aire.

Otros filtros con mensajes, permiten realizar encuestas para "decidir" si los usuarios morirán a causa de la enfermedad o no.

Los filtros que se encuentran disponibles en la red social, fueron creados por desarrolladores independientes y pueden ser utilizados por cualquier usuario.

Directamente Instagram, la app de fotografías propiedad de Facebook, permite a sus usuarios conocer más acerca del COVID-19, ya que al realizar la búsqueda #CoronaVirus (tanto en la app como en la versión web), redirecciona a las personas a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud para que se mantengan informadas acerca del coronavirus.

No obstante, no todos los miembros de la app están de acuerdo con la aparición de dichos filtros.

“¡Estamos hablando de una enfermedad que está matando gente! Completamente inapropiado ", dijo un usuario en su cuenta de Twitter.

@instagram has just released a new filter: ‘Coronavirus Analysis’ whether or not you’re infected... we’re talking about something that is currently killing people!! Completely inappropriate #coronavirus #Instagram

— Karen Megan (@KarenMAmouyal) 31 de enero de 2020