Llegan los calcetines que puedes llevar durante seis días sin lavarlos

Llevar el mismo par durante seis días sin malos olores. Esa es la promesa detrás de los calcetines mágicos MP, una marca con ganas de reducir lavadoras y la vergüenza de descalzarse en público. Al parecer, el tejido de sus modelos incluye plata, cobre y zinc, materiales que acaban con una gran variedad de bacterias evitando que se genere el desagradable aroma asociado a los pies.

La idea se materializó a través de una campaña de crowdfunding. El objetivo inicial de esta empresa china que diseña en Estados Unidos e importa sus materiales desde Japón era recaudar 3.000 euros, pero alcanzaron casi 50.000, una cifra que deja bien claro que la gente está interesada en llevar los mismos calcetines durante casi una semana. En su tienda online es posible hacerse con un paquete de tres pares por unos 50 euros. Comercializan modelos masculinos y femeninos y, además de los diseños más básicos, cuentan con opciones estampadas. Si bien el precio es bastante superior a lo que pueden costar unos calcetines de toda la vida, la idea es ahorrar en lavadoras y facilitar la vida en general: se acabó el miedo de quitarse los zapatos en un avión, en casa de un amigo o en el vestuario del gimnasio. “[Los calcetines] nacen para acabar con las preocupaciones de las personas que lo necesiten. Sin olor, sin vergüenza y sin ansiedad”, explica a Vox.com Owen Zhang, relaciones públicas de la marca.

Aunque algunos experimenten escalofríos al pensar en no lavar los calcetines durante casi una semana, la industria de la moda está trabajando para reducir el impacto de lavar la ropa. La firma Pangaia, por ejemplo, elabora prendas básicas con aceite de clorofila que repele las bacterias y mantiene la frescura. Una de sus camisetas, dicen, supone un ahorro 3000 litros de agua frente a otra de la competencia. La marca americana Ably incluso va más allá c reando ropa para el gimnasio “que no hace falta lavar hasta pasado un mes” gracias a sus fibras que actúan contra los líquidos y las bacterias. En España, Sepiia, una start up enfocada en camisas que repelen el mal olor y no se ensucian, asegura que las manchas se deslizan sin penetrar en el tejido.