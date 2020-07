Llevan a "Laika" a servicio de estética, pero la abandonan

En redes sociales, personal veterinario denunció el abandono de una perrita en sus instalaciones.

“Hobbissimo expresa total repudio hacia el comportamiento de la señora que se identifica con el nombre de" CARMEN RODRÍGUEZ". Quien el día de ayer trajo a LAIKA a servicio de baño y de la cual se desentiende”, publicó el personal en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, una señora identificada con el nombre de “Carmen Rodríguez” llevó a servicio de estética a la que dijo era su mascota.

Al paso de las horas, nadie recogió a la perrita de nombre “Laika”.

#Zoociales -- La supuesta dueña dejó a la perrita en una clínica veterinaria; después, negó tener mascota ⬇https://t.co/onW4sS8FXM pic.twitter.com/rCy7tARewx — EL UNIVERSAL Qro (@universalqro) July 20, 2020

La veterinaria llamó al número de contacto y entonces la supuesta propietaria negó a “Laika”.

“No tengo mascota, ni perico, ni gato, ni nada”, fue la respuesta en el teléfono.

Ante los hechos, el personal pidió evitar estas prácticas y ser responsables con las mascotas.

“De la manera más atenta los exhortamos a ser personas responsables. No por ser nosotros un centro veterinario estamos en la obligación moral de encargarnos de lo que tú no puedes o simplemente no quieres”.

Los usuarios de las redes sociales condenaron el hecho. Tras la difusión del caso, “Laika” fue adoptada.