Lo empujan a su pastel de cumpleaños y su reacción se vuelve viral

¿A quién no han empujado alguna vez contra su pastel de cumpleaños? Esta es una tradición mexicana que, aunque parezca extraña, todos en algún punto de nuestra vida lo hemos visto o hecho.

Sin embargo no a todos les gusta este ritual, muestra de ello es este niño que explotó contra su tía por aventarlo a su propio pastel, pues él ya había dejado muy en claro que no quería que nadie lo empujara.

En el vídeo se puede ver que el niño evita morder su pastel por el miedo a ser empujado, sin embargo su tía hace caso omiso a la petición del pequeño y en un descuido lograr aventarlo contra su pastel.

Él dejó muy claro que no quería que le hicieran la broma, ahí tiene pic.twitter.com/cfqgCO0pzO

Luego de ser empujado, el niño no tarda en atacar a la culpable de tan mal momento y es así como explota contra su tía y le embarra la cara como ella lo había hecho con él.

El niño rápido quiso esparcir el pastel que le quedaba en la cara a su tía, y luego, cuando se acercó un poco más a ella, la abofeteó un par de veces hasta tirarle gafas de sol. Sobre el final del vídeo viral, el niño siguió poniéndose histérico, lo agarró por el pastel y trató de tirarlo al piso.

“Fatal si él no quería. pero la reacción del niño también es desmesurada”; “Debemos ser respetuosos con los niños, el desde el comienzo dijo que no quería que le hicieran eso”; “El niño no está mal criado”, se lee entre algunas reacciones.