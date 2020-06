Lo que sabemos de Giovanni López, el joven albañil muerto en Jalisco

Un video se hizo viral en redes sociales. Fue grabado por familiares de Giovanni López y se observa en las imágenes a un grupo de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos que forcejean con el joven para subirlo a una patrulla.

Durante casi un mes, el caso pasó inadvertido, hasta que su historia se viralizó, en el marco del movimiento #BlackLivesMatter en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policiaca.

“No lo pueden subir [a la patrulla] porque no está haciendo nada. ¿Porque no trae el cubrebocas?”, se escucha decir a una mujer, quien le reclama a un policía por golpear al joven, “si no estaba haciendo nada”.