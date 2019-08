Lo que tu ginecólogo no te dirá (pero se quedará con las ganas)

Lo que pasa durante las visitas al ginecólogo es que son de lo más vergonzosas y molestas del mundo. Y no tanto porque el doc sea agresivo o mala onda, sino porque tiene que examinar la parte más ÍNTIMA de nuestro cuerpo.

Para calmar tu ansiedad, te decimos lo que un ginecólogo REALMENTE piensa mientras te examina… ahí abajo. Y lo que no te imaginas, es que no le importa tu vello púbico, tampoco hay muchas cosas que los avergüencen y sólo les importa TU honestidad.

No les importa tu vello púbico : Es un predicamento femenino muy recurrente: una noche antes de tu cita con el ginecólogo te cae el veinte: no te has depilado ahí abajo. Si la mera idea de bajarte los chones y saber que tienes una selva ahí abajo te preocupa, haz lo que debas hacer, y si no, ¿qué importa? A tu ginecólogo no le importa si olvidaste depilarte o si te depilas demasiado. Créeme, están poniendo atención a OTRAS cosas.

Que no te importe tu olor: Muchas pacientes se preocupan por su olor vaginal, pero tu ginecólogo seguramente está más preocupado por tus pies. Después de todo, durante una examinación profunda, tus pies están más cerca de su nariz.

No te sales tu cita si estás en tu periodo: La sangre menstrual no le incomoda, así que si calculaste mal las fechas y te bajó un día antes de tu cita, no faltes. Los nacimientos, particularmente las cesáreas, involucran sangre, así que están acostumbrados a lidiar con tales fluidos. Claro que si te vas a hacer un papanicolao, sí deberías preguntar primero, pues hay muchos que no pueden separar las sangre menstrual de las células cervicales.

Pregúntale de la comezón: Ya sé que es súper incómodo hablarle de tu comezón ahí abajo, pero los detalles así son súper importantes para un buen diagnóstico. Y es que no lo sabes, pero la comezón así no necesariamente es a causa de una infección, puede ser irritación de contacto o un problema de la piel. Y no es normal, así que chécate ¡y habla!

Tienen un método anticonceptivo preferido: El mejor método anticonceptivo para cada mujer es diferente, y aunque tu ginecólogo querrá orientarte, la verdad es que hay uno que todos aceptan: el DIU. Son seguros, duran por mucho tiempo y no requieren mantenimiento. Ahora en día también está el implante y también lo recomiendan muchísimo.