Logra examen perfecto para ingresar a prepa UNAM viendo videos de YouTube

Erick Fabián de Jesús Hernández es uno de los dos estudiantes, entre más de 300 mil, que logró realizar el examen perfecto de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) para ingresar al bachillerato en la zona metropolitana y su método de estudio fue ver videos de tutoriales en YouTube.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el joven de 15 años comentó que tomó un curso de preparación antes de presentar la prueba, pero debido a que consideró que necesitaba reforzar algunos temas, buscó en internet este apoyo y debido a eso podrá ingresar a la Preparatoria 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escuela de su elección.

“Tomé un curso desde un año antes, pero sentí que necesitaba un poco de ayuda, y encontré un curso en línea en YouTube en el que te ayudaban a preparar. Era un canal dedicado exclusivamente en Comipems, en el que se abarcaba todo y explican muy bien, y sobretodo, que es gratis”, declaró.

Erick señaló que eligió la Preparatoria 9 "Pedro de Alba" porque siempre ha sentido atracción por la UNAM. "Creo que tiene las mejores escuelas a nivel medio y superior del país. Además porque toda mi familia proviene de esa universidad", indicó.

Foto: Especial

Aseguró que debido a que se preparó con tiempo y se dedicó a repasar los temas que vendrían en la prueba, consideró que podría conseguir un buen puntaje, “pero nunca me pasó por la cabeza hacer un examen sin ningún error. Tenía confianza en mí, pero me sorprendió haber sido uno de los con el examen perfecto”.

“Hace unos días me llamaron de la SEP y me dijeron que tuvo uno de los dos mejores puntajes del examen. Toda mi familia y mis amigos me han felicitado por este logro, el cual dedicó a mi mamá porque siempre me ha apoyado en todo”, dijo.

El joven aficionado a escuchar rock en inglés y quien siempre ha mantenido un promedio arriba de 9.8 señaló que desea seguir sus estudios en la UNAM. “En la licenciatura de Ingeniería Civil, creo que esa es la carrera que elegiré, porque ahora es la que más me llama la atención”, puntualizó.

Según datos de la Comipems, la UNAM fue la opción más demandada, para la cual sólo 2 de cada 10 jóvenes que pide su ingreso logra estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria o el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

La Comipems dio a conocer que al subsistema de bachillerato de la UNAM lo solicitaron como primera opción 175 mil 286 jóvenes, pero sólo entraron 34 mil 543; es decir el 19.7%.

De acuerdo con la convocatoria de la Comipems 2019, los planteles más competidos y que requirieron un mayor puntaje para ingresar son la Escuela Nacional Preparatoria 6 “Antonio Caso”, donde por cada lugar que se oferta compiten 22.6 estudiantes; la Prepa 9 “Pedro de Alba” donde cada lugar es competido por 20.1 alumnos; y la Prepa 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, con 17.76 jóvenes compitiendo por un lugar.

En esta ocasión, sólo dos jóvenes obtuvieron una puntuación perfecta para ingresar a su primera opción: la ENP 9 “Pedro de Alba”, mientras que cinco jóvenes obtuvieron 127 aciertos.