"Lord Pizza" da su versión tras video: "no me dejé y también me pegaron"

Luego de que en redes sociales se volviera viral un video en el que un hombre agrede a los empleados de una pizzería en Ciudad Juárez, el llamado “Lord Pizza” difundió un video en el que da su versión de los hechos.

Señaló que acudió al restaurante, pero al no traer cubrebocas ante la pandemia por Covid-19, una empleada “con una actitud bien mamona” le indicó que no se le daría servicio por no acatar las medidas de salud.

Refirió que fue por el cubrebocas y regresó al establecimiento, pero la empleada y el supervisor le dijeron que no se le daría nada “por su actitud”.

“Todo bien, me salí y le dije a mis amigos que fueran por la pizza y les dijeron que no le iban a dar nada porque sabían que la pizza era para mí".

Y agrega: “hasta ahí yo me saqué de onda, porque pues aparte que me la están aplicando, se están comportando bien mamones...".

"No me dejé y también me pegaron, nada más que no se ve en el video, un morro me pegó con la aplanadora. ¿Por qué no le hablaron a la polícia? porque también estuvieron mal ellos", expresó.