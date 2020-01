Los 10 países más seguros si se desata la III Guerra Mundial

Con líderes inestables en el poder, armas cada vez más sofisticadas y peleas constantes por los recursos naturales, la idea de una Tercera Guerra Mundial no es nada descabellada. Pero en caso de un conflicto de tal magnitud, hay países que serían más seguros que el resto de las naciones, debido al comportamiento que han demostrado en otras ocasiones y según un análisis detallado de sus recursos.

La verdad es que el mundo se puso a temblar cuando la semana pasada, Estados Unidos, Francia e Inglaterra lanzaron ataques aéreos sobre Siria como reacción a los supuestos ataques químicos del líder sirio Bashar al-Assad contra su población. La mayor preocupación es la posible respuesta de Rusia, el principal aliado de Assad, cuyo líder Vladimir Putin, ya ha prometido que habrá consecuencias.

La posibilidad de un nuevo enfrentamiento de proporciones globales es bastante aterrador. Tan sólo en la Segunda Guerra Mundial aproximadamente 15 millones de personas murieron en el campo de batalla mientras que 45 millones de civiles perdieron la vida. Estas cifras podrían ser aún más elevadas, pero las diversas fuentes varían en el número de bajas.

Enlistamos los países más seguros en caso de una Tercera Guerra Mundial:

10. Irlanda

Irlanda tiene una estricta política de neutralidad militar y se ha mantenido lejos de los conflictos bélicos desde 1930. En caso de una nueva guerra, difícilmente romperá este decreto.

9. Suiza

Esta es la nación con el acuerdo de neutralidad militar más antiguo del mundo que aún se mantiene, como quedó pactado en el Tratado de París en 1815. Desde entonces no ha participado en ningún enfrentamiento internacional. Además, cuenta con la ventaja natural de estar prácticamente fortificado por las montañas que lo rodean, creando el santuario perfecto.

8. Eslovenia

En caso de un conflicto global, los recursos serán vitales para la sobrevivencia. Aquí es en donde se destaca esta nación, la cual tiene una industria creciente de energía solar e hidroeléctrica, por lo que no necesitan a ningún aliado para obtener estos servicios. Además, se mantuvieron alejados tanto de la Primera como la Segunda Guerra Mundial.

7. Fiji

Además de estar aislada en el Océano Pacífico esta isla se ha mantenido fuera de la mira de otros gobiernos durante las alianzas militares y podría pasar desapercibida de nueva cuenta.

6. Dinamarca

Ok, este caso es un poco particular. Aunque Dinamarca sí tendría que participar como aliado de Europa en caso de una guerra, debido a que forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), hay una región que permanecería a salvo: Groelandia. Esta ex colonia tiene un gobierno independiente, está aislada del territorio continental y cuenta con reservas de petróleo.

5. Austria

Esta nación tiene el honor de colocarse en la cuarta posición del Índice de Paz Global de 2017, lo cual es bastante impresionante si se considera que en el conteo hay 163 países en total. Además, tiene muy bajos índices de áreas de conflicto y militarización.

4. Portugal

En la tercera posición del Índice de Paz Global de 2017, Portugal se destaca por ser un “oasis de estabilidad”. A pesar de su cercanía con otros países europeos, se ha abstenido de participar en cualquier conflicto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por si fuera poco, las corrientes extremas de derecha que se han vuelto populares en los últimos años no han llegado a esta nación, así que goza de estabilidad interna.

3. Nueva Zelanda

Y lo repetimos, no podemos dejar de lado los recursos que mantendrán con vida a la población mientras el resto del mundo pelea. En este caso, Nueva Zelanda obtiene la mitad de su energía de plantas hidroeléctricas y tiene tierra fértil, lo cual es indispensable para alimentar a la ciudadanía. Además, no podemos olvidar su remota ubicación, la cual le da puntos extras como refugio.

2. Canadá

Canadá destaca en este conteo por ser el octavo país más pacífico del mundo según el Índice de Paz Global de 2017. Además de tener índices muy bajos en cuanto a su participación en conflictos internacionales, también tiene uno de los climas políticos internos menos conflictivos del mundo.

1. Islandia

Este es el país más seguro del mundo, lo cual lo hace el territorio ideal para alejarse de un catastrófico combate. También cuenta con una posición única alejada de las potencias que probablemente podrían involucrarse en una guerra mundial como son Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia e Irán. Este puede ser el santuario ideal, siempre y cuando puedas lidiar con su clima extremo.